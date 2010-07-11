  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

خردادماه صورت گرفت/

بازرسی بیش از 16 هزار واحد صنفی در قزوین

بازرسی بیش از 16 هزار واحد صنفی در قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: ۱۶ هزار و ۹۲۵ واحد صنفی در استان قزوین در خرداد ماه امسال بازرسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، در خرداد ماه امسال ۱۶ هزار و ۹۲۵ واحد صنفی توسط بازرسان سازمان بازرگانی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش از این تعداد واحد، برای یک‌ هزار و ۵۶۱  واحد پرونده تخلفات واحد صنفی تشکیل شد که عمده کالاهای مورد تخلف شامل:  میوه، گوشت مرغ، قند و شکر، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، گوشت قرمز، برنج، سیگار قاچاق و گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالا از عمده تخلفات صورت گرفته اعلام شده است.
 
طرح نظارتی ویژه نصب برچسب قیمت به منظور نظارت ویژه بر واحدهای صنفی برای نصب کامل برچسب قیمت در راستای برخورداری مصرف ‌کنندگان از حقوق خود در هنگام خرید، توسط بازرسان سازمان در سطح استان اجرا شد.
 
تعداد بازرسی به عمل آمده از واحدهای صنعتی ۴۷ مورد، انبارها دو مورد، سردخانه‌ها ۲۱ مورد و واحدهای خدماتی یک هزار و 857  مورد در سطح استان بوده است.
 
همچنین از این تعداد ۱۰۷ واحد خدماتی متخلف شناسایی و پرونده آنها به مراجع ذی‌صلاح ارسال و منجر به صدور حکم محکومیت نقدی برای واحدهای خدماتی شد.
کد مطلب 1114985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها