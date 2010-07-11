بازرسی بیش از 16 هزار واحد صنفی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، در خرداد ماه امسال ۱۶ هزار و ۹۲۵ واحد صنفی توسط بازرسان سازمان بازرگانی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش از این تعداد واحد، برای یک‌ هزار و ۵۶۱ واحد پرونده تخلفات واحد صنفی تشکیل شد که عمده کالاهای مورد تخلف شامل: میوه، گوشت مرغ، قند و شکر، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، گوشت قرمز، برنج، سیگار قاچاق و گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالا از عمده تخلفات صورت گرفته اعلام شده است.



طرح نظارتی ویژه نصب برچسب قیمت به منظور نظارت ویژه بر واحدهای صنفی برای نصب کامل برچسب قیمت در راستای برخورداری مصرف ‌کنندگان از حقوق خود در هنگام خرید، توسط بازرسان سازمان در سطح استان اجرا شد.

تعداد بازرسی به عمل آمده از واحدهای صنعتی ۴۷ مورد، انبارها دو مورد، سردخانه‌ها ۲۱ مورد و واحدهای خدماتی یک هزار و 857 مورد در سطح استان بوده است.



همچنین از این تعداد ۱۰۷ واحد خدماتی متخلف شناسایی و پرونده آنها به مراجع ذی‌صلاح ارسال و منجر به صدور حکم محکومیت نقدی برای واحدهای خدماتی شد.