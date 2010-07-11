به گزارش خبرنگارمهر، در پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ اسپانیا که در شهر مادرید جریان دارد، روز شنبه داداش پور و طحان دو کشتی گیر تیم دخانیات مازندران، نماینده کشورمان در این رقابت‌ها به دیدار فینال راه یافتند.

در وزن 55 کیلوگرم مهران رضازاده در دور اول مقابل "گنادی تولبیا" کشتی گیر مولداویایی اصل تیم موناکو در دو تایم شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر سرشناس در دیدار فینال رضازاده به گروه شانس مجدد رفت که با پیروزی مقابل حریفی از سوئیس برای کسب مدال برنز با "اوالد" از آلمان روبه‌رو می شود.

مهدی قربان نژاد در وزن 60 کیلوگرم با شکست کشتی گیرانی از رومانی و اسپانیا به جمع هشت کشتی گیر برتر این وزن راه یافت اما در این مرحله با ناداوری مقابل کشتی گیر ارمنستانی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف تاجیکستانی از کسب مدال بازماند.

در وزن 74 کیلوگرم نیز امید حسن تبار پس از استراحت در دور نخست در دور دوم حریف آلمانی خود را شکست داد اما در دور سوم مقابل حریف گرجستانی الاصل تیم اسپانیا شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سعید داداش پور در همین وزن پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم کشتی گیرانی از آفریقای جنوبی و سوئیس را شکست داد و در دیدار نیمه نهایی مقابل کشتی گیر گرجستانی الاصل تیم اسپانیا و حریف حسن تبار به پیروزی دست یافت و امروز یکشنبه برای کسب مدال طلا مقابل "هاتوس" از مجارستان قرار می گیرد.

علی اصغر بذری در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست سرکسیان از روسیه را در دو تایم شکست داد اما در دور دوم به احترام مردم مظلوم فلسطین مقابل حریف رژیم اشغالگر قدس حاضر نشد و با افتخار از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن 96 کیلوگرم عباس طحان پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم مقابل کشتی گیرانی از آلمان در دو تایم به پیروزی رسید و با پیروزی مقابل کشتی گیری از آفریقای جنوبی به دیدار فینال راه یافت و باید برای کسب مدال طلا با "ادوارد ینوکیان" از ارمنستان روبرو شود.

تیم کشتی آزاد دخانیات مازندران در اوزان 66 و 120 کیلوگرم نماینده‌ای ندارد.

رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ مادرید در رشته‌های کشتی آزاد، فرنگی برگزار می شود و تیم دخانیات مازندران نماینده ایران تنها با شش کشتی گیر در رشته کشتی آزاد در این مسابقات شرکت کرده است.