مقاوم سازی 16 هزار واحد مسکن روستایی در کردستان

محمد رضا رضافرح در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در کشور، تاکنون بیش از 16 هزار واحد در استان کردستان با استفاده از تسهیلات کم بهره بخش دولتی تحت پوشش این طرح قرار گرفته و مقاوم سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان خرداد ماه سال جاری 23 هزار واحد مسکن روستایی به بانک های عامل استان کردستان معرفی شده و 16 هزار واحد از آنها از تسهیلات استفاده نموده و پایان کار نیز دریافت کرده اند که با توجه به وجود منابع اعتباری هیچ گونه مشکلی برای معرفی واحدهای جدید وجود ندارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان عنوان کرد: برای اجرای هر چه بهتر طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در استان در مجموع اعتباری بالغ بر هزار 900 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که تاکنون هزار 300 میلیارد ریال جذب و به مردم پرداخت شده است و امیدواریم که روند فعلی پرداخت تسهیلات در بانک های عامل کردستان برای این طرح تسریع یابد.

رضافرح در ادامه با اشاره به اجرای طرح های عمران و آبادانی در روستاهای استان کردستان بیان داشت: از ابتدای اجرای طرح عمران و بهسازی روستاهای استان کردستان، تاکنون طرح هادی در 443 روستا اجرا شده است.

وی یادآور شد: بر اساس مطالعات صورت گرفته هزار و 400 روستای استان کردستان به دلیل ویژگی های جمعیتی و مساحتی قابلیت اجرای طرح هادی را دارا می باشند که از این میان تاکنون طرح مطالعاتی اجرای طرح هادی برای هزار و 80 روستا تهیه شده و در نوبت اجرا قرار دارند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: اجرای طرح هادی در مناطق روستایی به گونه ای است که بنیاد مسکن اعتبار مورد نیاز برای شروع یک فاز از طرح را تامین و تلاش می شود که در ادامه مسیر از همکاری و کمک خود اهالی روستا برای اتمام آن استفاده شود که خوشبختانه تاکنون مردم ساکن در روستاهای کردستان همکاری و تعامل بسیار خوبی برای اجرای طرحهای هادی داشته اند.

رضا فرح با اشاره به استفاده از مصالح بومی و محلی برای اجرای طرحهای هادی در روستاهای استان کردستان گفت: یکی از برنامه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان استفاده از مصالح بومی و محلی است چرا که دسترسی مردم به آن آسانتر و همچنین با شرایط جغرافیایی منطقه نیز همخوانی بهتری دارد.