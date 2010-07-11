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۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۳

سند استراتژیک منطقه 10 دانشگاه آزاد تدوین شد

سند استراتژیک منطقه 10 دانشگاه آزاد تدوین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از تدوین سند استراتژیک منطقه 10 دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش صبح یکشنبه در شورای اداری این واحد افزود: این سند به عنوان نمونه بارزی از برنامه ریزی و هدفگذاری است که مسیر ارتقاء کیفی را مجدانه هموار کرده است.

وی اظهارداشت: گسترش و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی مرهون حمایت مردم و مسئولان دلسوز است.
 
وی خاطرنشان کرد: نقش دانشگاهها در سرنوشت آینده کشور بسیار اثرگذار است و این موضوع ما را در یک موقعیت حساس قرار می دهد.
 
وی با بیان اینکه برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و رسیدن به مرجعیت علمی کشور نقشه علمی نیاز است از تدوین سند استراتژیک منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
 
ایرانبخش اظهار داشت: خوشبختانه امروز نظم، تناسب و شعور بر پایه دانایی مبتنی بر خرد جمعی و بهره گیری از ظرفیتهای تخصصی مبنای اصلی تصمیمگیری در واحد علی آباد کتول است.
کد مطلب 1114999

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