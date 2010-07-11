سند استراتژیک منطقه 10 دانشگاه آزاد تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش صبح یکشنبه در شورای اداری این واحد افزود: این سند به عنوان نمونه بارزی از برنامه ریزی و هدفگذاری است که مسیر ارتقاء کیفی را مجدانه هموار کرده است.

وی اظهارداشت: گسترش و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی مرهون حمایت مردم و مسئولان دلسوز است.

وی خاطرنشان کرد: نقش دانشگاهها در سرنوشت آینده کشور بسیار اثرگذار است و این موضوع ما را در یک موقعیت حساس قرار می دهد.

وی با بیان اینکه برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و رسیدن به مرجعیت علمی کشور نقشه علمی نیاز است از تدوین سند استراتژیک منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ایرانبخش اظهار داشت: خوشبختانه امروز نظم، تناسب و شعور بر پایه دانایی مبتنی بر خرد جمعی و بهره گیری از ظرفیتهای تخصصی مبنای اصلی تصمیمگیری در واحد علی آباد کتول است.