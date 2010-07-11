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۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

فرودگاه رشت آماده پذیرش هواپیماهای ایرباس است

فرودگاه رشت آماده پذیرش هواپیماهای ایرباس است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرودگاههای استان گیلان از آمادگی فرودگاه سردار جنگل رشت برای پذیرش هواپیماهای ایرباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عباس رحمتیان ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهری افزود: فرودگاه رشت عنوان "بین المللی" را کسب کرده و توانایی و آمادگی پذیرش هواپیماهای ایرباس را دارد.

وی همچنین به قدیمی بودن ترمینال کنونی فرودگاه اشاره کرد و اظهارداشت: در حال ساخت ترمینال جدید در این فرودگاه هستیم که در صورت تکمیل، ظرفیت کنونی از یک هزار مسافر به پنج هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل فرودگاههای گیلان با تاکید بر اینکه هزینه های فرودگاه سردار جنگل چند برابر بیشتر از درآمد آن است ، خواستار کمک به تغییر چهره فرودگاه و محیط پیرامونی آن به وضعیتی شد که درخور یک فرودگاه بین المللی باشد.

وی در ادامه لایروبی نهرهای اطراف فرودگاه، پاکسازی سطوح پروازی، رفع مشکل آب و فضای سبز را از جمله مواردی دانست که نیازمند کمک دست اندرکاران و مسئولان شهری است.

کد مطلب 1115003

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