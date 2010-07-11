فرودگاه رشت آماده پذیرش هواپیماهای ایرباس است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عباس رحمتیان ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهری افزود: فرودگاه رشت عنوان "بین المللی" را کسب کرده و توانایی و آمادگی پذیرش هواپیماهای ایرباس را دارد.

وی همچنین به قدیمی بودن ترمینال کنونی فرودگاه اشاره کرد و اظهارداشت: در حال ساخت ترمینال جدید در این فرودگاه هستیم که در صورت تکمیل، ظرفیت کنونی از یک هزار مسافر به پنج هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل فرودگاههای گیلان با تاکید بر اینکه هزینه های فرودگاه سردار جنگل چند برابر بیشتر از درآمد آن است ، خواستار کمک به تغییر چهره فرودگاه و محیط پیرامونی آن به وضعیتی شد که درخور یک فرودگاه بین المللی باشد.