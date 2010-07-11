نتایج مرحله‌ اول آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی پذیرفتهشدگان در لینک سایت مرکز سنجش به نشانی http://aee.medu.ir و از طریق سایت وزارت آموزش و پرورش به آدرسwww.medu.ir قابل دسترسی است.
براساس این گزارش، اسامی داوطلبان پذیرفته شدهی مرحلهی اول آزمون، تا سه برابر ظرفیت مورد نیاز اعلام شده است.
تمامی پذیرفتهشدگان مرحله اول آزمون، لازم است با مراجعه به سایت وزارت آموزش و پرورش، به نشانی www.medu.ir و سپس لینک دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش به نشانی http://gozinesh.medu.ir و مطالعهی اطلاعیهی مربوط، فرم اطلاعات فردی را از سایت مذکور دریافت و پس از تکمیل با دو قطعه عکس پشتنویسی شده به همراه تصویر تمامی صفحات شناسنامه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/4/89 از طریق پست پیشتاز به هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش استان محل سکونت خود ارسال کنند.
زمان و چگونگی برگزاری مرحلهی دوم آزمون که به صورت مصاحبهی تخصصی و یا عملی(حسب رشته )است و همچنین نحوهی ارائه مدارک لازم توسط پذیرفتهشدگان از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ میشود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز آینده اطلاعرسانی شود.
این گزارش میافزاید: کارنامه افرادی که در این مرحله پذیرش نشده اند از روز شنبه مورخ 26/4/89 تا روز چهارشنبه مورخ 30/4/89 بر روی سایت مرکز سنجش قرار خواهد گرفت.
همانگونه که در آگهی استخدام و اطلاعیههای قبلی مکرر به اطلاع داوطلبان محترم رسیده است، چنانچه در هر یک از مراحل فرآیند آزمون و جذب مشخص شود که داوطلب فاقد شرایط مندرج در آگهی استخدام بوده ومدارک خلاف واقع ارائه داده است قبولی وی کان لم یکن تلقی خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
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