ساماندهی اتفاقات بیمارستانها در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز است

محمد هادی ایمانیه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در راستای این امر پزشکان متخصص طب اورژانس در بیمارستان نمازی شیراز مستقر شده اند و به طور 24 ساعته نیز حضور داشته و مبادرت به غربالگری بیماران کرده و پس از آن به بخشهای مختلف ارجاع می دهند.

وی همچنین از افزایش تخت بیمارستانهای علی اصغر و شوشتری در شیراز خبر داد و افزود: طی دو الی سه هفته آینده حدود 70 تا 80 تخت به این مراکز اضافه خواهد شد که در پی این امر مشکلات بخش داخلی نیز تا حدودی کاسته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل هیئت امنا برای ساماندهی به بیماران بیمارستان اعصاب و روان و عقب مانده ذهنی بیمارستان باجگاه در شیراز خبر داد و افزود: این هیئت امنا با حضور فرماندار، مجمع خیرین، دادگستری، بهزیستی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کمیته امداد امام(ره) و... تشکیل می شود.

وی هدف از این کار را توسعه بیمارستان و ایجاد فضای ایده آل و برای رسیدگی به وضعیت بیماران بلاصاحب ذکر کرد و گفت: این امر کار بزرگی است که با انجام آن مشکلات این بخش نیز به نسبت کاسته میشود.

به گفته ایمانیه بیمارستان باجگاه دارای500 تخت و دارای مساحتی حدود هفت هکتار است.