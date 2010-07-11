کاهش بارندگیها دلیل افزایش دما/ گرمای تهران پس از ۵۳ سال رکورد زد

مهندس بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تهران پیش از این نیز یکبار در سال ۱۳۳۶ این میزان گرمای هوا را تجربه کرده افزود: روندی که گرمای هوای تهران طی یک هفته اخیر طی کرده در روز شنبه به رکوردی که پیش از این در سال ۱۳۳۶ یعنی ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده بود رسید.

وی با اشاره به اینکه طی هفته گذشته در بیشتر نواحی کشور هوای گرم تابستانی حاکم بود گفت: در مناطق جنوب و جنوب غربی به دلیل توده گرد و غبار که منشاء آن در کشور عراق بود و در جنوب شرق کشور به دلیل افزایش باد و گرد و خاک به ویژه در شهرستان زابل دمای هوا به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

صناعی با بیان اینکه گرمای فعلی هوای کشور ارتباط مستقیمی با بارشهای سال زراعی امسال دارد گفت: وضعیت بارندگی کشور در طول سال زراعی جاری که از مهرماه سال گذشته تا به حال بوده بدین شکل است که در هفت استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، قزوین، همدان، کرمانشاه و کردستان میزان بارش بیش از حد نرمال بوده است.

بر این اساس در ۱۵ استان شامل لرستان، خراسان شمالی، گلستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، سیستان و بلوچستان، مرکزی، خوزستان، اصفهان، تهران، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، گیلان و خراسان رضوی در حد نرمال بوده است.

همچنین در هفت استان نیز میزان بارشها کمتر از حد نرمال بوده که در این بین استانهای قم و هرمزگان جزو کم بارشترین استانهای کشور بوده اند.

معاون وزیر راه و ترابری تصریح کرد: بررسی میزان بارندگی در سال زراعی جاری حاکی از آن است که بارشها نسبت به سال پیش از آن ۱۲ درصد افزایش داشته است اما نسبت به میانگین بلند مدت حدود دو درصد کاهش داشته است که همین مسئله یکی از دلایل افزایش دما است.

به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور، دمای هوا از امروز یکشنبه رو به کاهش می رود و این کاهش دما تا آخر هفته جاری بین سه تا چهار درجه ادامه دارد.

صناعی در مورد وضعیت هوا در استانهای شمالی کشور گفت: در استانهای شمالی شرایط متفاوت است به این معنی که دمای هوا پایین تر از استانهایی است که گرمای آنها از حد نرمال فراتر رفته اما در مقابل رطوبت در این استانها افزایش یافته است.

صناعی با بیان اینکه اوج افزایش دمای هوا در ماههای تیر و مرداد است و به تدریج از نیمه اول شهریور روند رو به کاهشی را دنبال می کند افزود: افزایش کنونی گرما تنها منحصر به ایران نیست بلکه کل دنیا اکنون با چنین پدیده ای مواجه است که از جمله دلایل بروز آن افزایش جمعیت، کمبود آب و باران و خشک شدن جنگها و مراتع و تبدیل شدن آنها به بیابان است.

وی در پاسخ به اینکه آیا اکنون دمای هوا در استانهایی که تعطیل شده اند در شرایط هشدار قرار دارد گفت: چنانچه شاخص حرارتی که ترکیبی از دما و رطوبت است بالاتر از ۷۰ درجه سانتیگراد باشد به این معنی که نسبت بین گرمای هوا و رطوبت متوازن نباشد وضعیت هوا در شرایط سخت قرار می گیرد.

صناعی تصریح کرد: با توجه به شاخص حرارتی نمی توان گفت وضعیت هوای تهران در حالت هشدار قرار دارد اما از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کرد که به موازات افزایش دما مصرف سرانه آب و انرژی نیز در کشور به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که مجموع این شرایط، وضعیت سختی را برای مردم بوجود می آورد و در واقع تصمیم مدیران کشور نیز بر مبنای چنین وضعیتی اتخاذ شده است.

رئیس سازمان هواشناسی در پاسخ به اینکه گزارشهای سازمان هواشناسی از وضعیت هوای کشور تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت است گفت: هیچ ملاحظاتی در اعلام وضعیت هوای کشور وجود ندارد، در واقع این سازمان بر اساس واقعیت دمای هوای کشور را به ستاد بحران کشور اعلام می کند و این ستاد است که با توجه به میزان آسیب پذیری مردم درباره وضع موجود تصمیم می گیرد.

به گفته معاون وزیر راه و ترابری، مقایسه دمای هوا در کل دنیا تابع شرایط استانداردی است و تبادل گزارشهای هواشناسی ارتباطی با مرزهای جغرافیایی و منطقه ای ندارد. در واقع برای اینکه بتوانیم وضعیت آب و هوای کشور را با دنیا مقایسه کنیم باید مبنا و معیار ارزیابیها یکسان باشد.