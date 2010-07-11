علی آشتیانیپور به خبرنگار مهر گفت: ادامه تعطیلیها و سفرهای مردم باعث میشود میزان مخاطبان این فیلم کاهش پیدا کند، متاسفانه گرمای هوا مانع از این میشود که مردم برای بیرون آمدن از خانه انگیزه داشته باشند. امیدوارم با فراهم شدن شرایط مناسب سالنهای سینما هم وضعیت بهتری پیدا کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه تلویزیون همکاری خوبی با ما داشته و پخش تیزرها ادامه دارد، "بیداری رویاها" با توجه به مضمون و فضایی که دارد در گیشه شروع خوبی داشت اما تعطیلیهای ممتد، این روند را قطع کرد.
فیلم سینمایی "بیداری رویاها" به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر با بازی امین حیایی، هنگامه قاضیانی، حمید فرخنژاد، امیرحسین آرمان، حبیب دهقاننسب و... از چهارشنبه گذشته روی پرده رفته است.
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