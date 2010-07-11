انتخابات سرنوشت ساز ژاپن آغاز شد / حکم بقا یا خداحافظی برای "نائوتو کان"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتخابات مجلس سنا که از صبح امروز در ژاپن آغاز شده می تواند برای "نائوتو کان" که فقط یک ماه از زمان نخست وزیری وی می گذرد اکثریت را در مجلس سنا به ارمغان بیاورد؛ از سوی دیگر احتمال شکست احزاب طرفدار کان نیز در این انتخابات وجود دارد.

بر اساس این گزارش، سال گذشته برای اولین بار در تاریخ ژاپن حزب دموکراتیک این کشور به قدرت رسید و اکنون پس از گذشت 10 ماه مشکلات اقتصادی، آینده شغلی نخست وزیر را در پرده ابهام قرار داده است.

رسانه های ژاپن اعلام کرده اند، انتخابات مجلس سنادر یکشنبه 11جولای می تواند موقعیت کان را تحت تاثیر قرار داده و سیاستگذاری را در این کشور پیچیده تر کند.

حزب دموکراتیک ژاپن با وجودی که در مجلس نمایندگان دارای اکثریت است، اما به داشتن اکثریت در سنا برای تبدیل لوایح به قانون نیاز دارد.