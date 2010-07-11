18 طرح برای مقابله با بیابان زایی در فارس در دست پیگیری است

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اینکه این طرح ها مساحتی حدود 760 هزار هکتار را در بر گرفته است، متذکر شد: برای این 18 طرح اعتباری معادل 500 میلیون تومان در سال جاری در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: سطوح این طرح ها گسترده بوده از این رو آنها به صورت فاز به فاز و بر اساس برنامه های زمان بندی شده در دست اقدام قرار می گیرد.

طرح شناسایی و مکان یابی رویشگاه گیاهان دارویی

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که "استان فارس دارای پتانسیلهای مناسبی برای توسعه گیاهان دارویی است که در این خصوص باید منابع طبیعی اقدامات حمایتی لازم را برای کاشت و توسعه این گیاهان در نظر بگیرد"، عنوان کرد: از جمله طرح هایی که مورد حمایت منابع طبیعی استان قرار دارد پیرامون موضوع گیاهان دارویی است که در استان فارس گیاهان دارویی متنوعی مانند آنغوزه، آویشن، زیره سیاه، باریجه و... وجود دارد.

گیاه آویشن شیرازی

غلامی با اشاره به اینکه برای گیاهان دارویی طرح شناسایی و مکان یابی رویشگاه گیاهان دارویی در فارس مورد پیگیری قرار گرفته، اظهار داشت: در فاز اول بحث شناسایی پتانسیلهای استان انجام می شود که بر این اساس کل عرصه های منابع طبیعی استان با انجام مطالعات تحت پوشش قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص استعدادیابی و مکان یابی توسعه 50 گونه مختلف گیاهان دارویی استان فارس مد نظر است.