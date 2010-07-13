راست‌گفتار به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این کمدی اجتماعی را نوشته‌ام و آن را برای دریافت پروانه ساخت ارائه داده‌ام، به دلیل تعدد درخواست‌ها رسیدگی و اعلام نظر نهایی کمی طول می‌کشد. با دریافت پروانه ساخت این فیلم سینمایی را کلید می‌زنم.

وی ادامه داد: به دلیل صادر نشدن پروانه ساخت برای فیلم سینمایی "در ستایش حقیقت" ساخت این پروژه منتفی شد. "در ستایش حقیقت" با نگاهی به یکی از خطبه‌های نهج البلاغه نوشته شده بود و در کارنامه من تجربه‌ای متفاوت بود.

فیلم سینمایی "زنان ونوسی، مردان مریخی" به کارگردانی کاظم راست‌گفتار امسال روی پرده می‌رود. این کارگردان فیلم‌های سینمایی "نقاب"، "عروس خوشقدم" و "پسر تهرانی" را در کارنامه دارد.