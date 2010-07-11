به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درباره انتخاب این گروه از افراد گفت: قرار است چهرههای برگزیده بازار در جشنوارهای معرفی شوند تا فرهنگ غنی بازار که حاصل دینداری، انقلابی بودن، امانتداری و مردمداری آنهاست به عنوان ویژگی این قشر به دیگر اقشار جامعه نشان داده شود تا به طور غیر مستقیم بر مدیریت شهری و فرهنگ سازی در بازار تاثیر بگذارند.
طلایی انتقال تجربیات و فضائل بازار قدیم به جوانان را مهم و ضروری دانست و گفت: انتقال اخلاق پسندیده و حُسن شهرت بازاریان قدیم به نسل جدید از کارهای فرهنگی است که باید مدیریت شهرداری و مدیریت فرهنگی آن را مورد توجه قرار دهند.
چهرههای ماندگار بازار و اصناف بر اساس سابقه دینداری، انقلابی بودن و امانتداری انتخاب و زندگانی آنان در کتابی با عنوان "چهرههای ماندگار بازار" به ثبت میرسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درباره انتخاب این گروه از افراد گفت: قرار است چهرههای برگزیده بازار در جشنوارهای معرفی شوند تا فرهنگ غنی بازار که حاصل دینداری، انقلابی بودن، امانتداری و مردمداری آنهاست به عنوان ویژگی این قشر به دیگر اقشار جامعه نشان داده شود تا به طور غیر مستقیم بر مدیریت شهری و فرهنگ سازی در بازار تاثیر بگذارند.
نظر شما