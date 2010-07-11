به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درباره انتخاب این گروه از افراد گفت: قرار است چهره‌های برگزیده بازار در جشنواره‌ای معرفی ‌شوند تا فرهنگ غنی بازار که حاصل دینداری، انقلابی بودن، امانتداری و مردم‌داری آنهاست به عنوان ویژگی این قشر به دیگر اقشار جامعه نشان داده شود تا به طور غیر مستقیم بر مدیریت شهری و فرهنگ‌ سازی در بازار تاثیر بگذارند.



طلایی انتقال تجربیات و فضائل بازار قدیم به جوانان را مهم و ضروری دانست و گفت: انتقال اخلاق پسندیده و حُسن شهرت بازاریان قدیم به نسل جدید از کارهای فرهنگی است که باید مدیریت شهرداری و مدیریت فرهنگی آن را مورد توجه قرار دهند.

وی در ادامه افزود: جشنواره چهره‌های ماندگار بازار مورد توجه شورای اسلامی شهر تهران است زیرا شورای شهر قصد دارد در ادامه چهره‌های محلی که به حُسن اخلاق شهره‌اند را معرفی کند و بعد از آن طرح را در سطح مناطق و بعد از طریق شوراها در کشور به اجرا درآورد.

وی افزود: کار فرهنگی در حوزه اصناف از بازار تهران آغاز شده و از شورایاران، بسیج بازار، مسوولان اصناف، اتاق بازرگانی و تمام سازمان‌های وابسته به بازار خواسته‌ایم با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده، چهره‌های ماندگار بازار را شناسایی و معرفی کنند. اکنون بسیاری از بازاریان برتر تهران معرفی شده‌اند که از میان آنها جمعی از شایسته‌ترین بازاریان در روز برگزاری جشنواره معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن فضائل اخلاقی در بازار گفت: دستگیری نیازمندان و خانواده‌های تهیدست از ویژگیهای بازاریان است که باعث شده نگاه مثبتی از طرف مردم به بازار وجود داشته باشد. همچنین امانتداری این افراد که حاصل دینداری و اعتقاد بازاریان است، موجب شده کاسب را به عنوان حبیب‌الله بشناسیم.

در این جشنواره قرار است علاوه بر معرفی افراد شاخص و ماندگار بازار، خاطرات کاسبان قدیمی از سوی مرکز فرهنگی هنری منطقه 12 به صورت کتاب چاپ و منتشر شود.