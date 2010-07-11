مقاله اهمیت کتیبه سه زبانه شاپوراول در کعبه زردشت پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مقاله علمی پژوهشی دکتر مهری باقری، استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و معاون آسیایی انجمن جهانی فرهنگ عامه و روایات سنتی با عنوان اهمیت کتیبه سه زبانه شاپوراول در کعبه زردشت به صورت سخنرانی در سمینار بین المللی World congress for mldle Eastern studies پذیرفته شد.

دکتر مهری باقری متولد سال 1324 تهران دارای مدرک دکتری زبانشناسی و زبان های باستانی( ادیان و عرفان) بوده و با درجه استاد پایه 30 از دانشگاه تبریز بازنشسته شده است.

وی نخستین بانوی برگزیده در نخستین همایش چهره های ماندگار کشور در سال 1380، استاد نمونه کشوری در سال 1385، نخبه برگزیده کشوری در سال 1386 و برگزیده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1387 بودده است.

دکتر باقری در مدت فعالیتهای علمی خود علاوه بر 31 سال تدریس در دانشگاه تبریز، دو سال سابقه تدریس در در دانشگاه بارسلون را داشته و تأسیس چندین رشته تحصیلی جدید در دوره های کارشناسی ارشد در ایران و راه اندازی کرسی ایران شناسی و زبان فارسی در دانشگاه بارسلون از سوابق آموزشی وی به شمار می آید.

مدیر گروه فرهنگ و زبان های باستان دانشگاه تبریز، ریاست کتابخانه دانشکده های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه تبریز، مدیر گروه های آموزشی رشته های سه گانه ایرانشناسی در بنیاد ایران شناسی، عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور تهران و همچنین عضویت در هیأت امنای بنیاد ایران شناسی از جمله مسئولیت های اجرایی دکتر مهری باقری در سال های گذشته بوده است.

تألیف 10 عنوان کتاب، ارایه 30 مقاله در مجامع بین المللی، 9 مقاله چاپ شده در مجلات ISI ، یک مقاله چاپ شده به زبان اسپانیولی، 36 مقاله در مجلات فارسی، 17 مقاله در مجامع علمی و کنگره های داخل کشور، اجرای 2 طرح پژوهشس، عضویت در شورای بین المللی پذیرش اعضای جهانی تحقیقات فولکلریک در دانشگاه هلسینکی از سال 1379 تاکنون، عضویت در هیئت تحریریه مجله فولکلور میسور- هندوستان از سال 1375، عضویت در هیئت مشاوران بین المللی مجله فولکلور منچستر انگلستان از سال 1379، عضو پیوسته انجمن فولکلور در آکادمی علوم و ادبیات فنلاند از سال 1378، پژوهشگر برجسته دانشگاه تبریز در سال 1369، پژوهشگر نمونه دانشگاه تبریز در سال 1380، از جمله فعالیت های پژوهشی دکتر مهری باقری می باشد.

دکتر مهری باقری هم اکنون عضو هیئت علمی استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بوده و رشته های مقطع کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی و زبان و ادبیات فارسی در واحد اهر مدیون این استاد گرانقدر و همسر بزرگوارش استاد دکتر بهمن سرکاراتی می باشد.