22 کارآفرین برتر استان تهران در سالجاری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مظهری صبح امروز در یک نشست خبری از برگزاری پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران در 22 تیرماه سالجاری خبر داد و گفت: با حضور وزیر کار، استاندار تهران، نمایندگان مجلس، کارآفرینان و فعالان بازار کار و اشتغال این دوره از جشنواره برگزار می شود.

رئیس سازمان کار استان تهران با اشاره به اینکه طی سالجاری 9 نفر از افراد فعال در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات به عنوان کارآفرینان برتر انتخاب و معرفی خواهند شد، اظهار داشت: برای انتخاب افراد برتر سالجاری شاخصه هایی از جمله رعایت نوآوری در ارائه کار و طرح جدید، خطرپذیری منطقی، آینده نگری، حفظ و تصاحب بازارهای جدید و موضوعاتی چون اشتغالزایی، مهارت، کارآفرینی برای کارگران ماهر و نیمه ماهر مورد توجه قرار گرفته است.

مظهری رعایت استانداردهای بین المللی را یکی دیگر از شاخصه های انتخاب کارآفرینان برتر سالجاری استان تهران برشمرد و افزود: طی سال گذشته 590 نفر در چهارمین دوره انتخاب کارآفرینان برتر شرکت کرده بودند که این تعداد در سالجاری به 891 نفر بالغ شده است که از بین این افراد 9 نفر به عنوان کارآفرین برتر استان و در مجموع 22 نفر در تمام بخش ها معرفی می شوند.

وی منتخبین گروه صنعت را آقایان محمد همتی، ابوذر آقاجانی و علی محمد قلی ها اعلام کرد و تاکید کرد: منتخبین حوزه کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب آقایان حسین سبزه علی، روهام قلیچی، محمد صفاری، محمدحسین مردی، مسعود اعتمادیان و علیرضا قلمبر دزفولی بوده اند که میانگین سنی آنها نیز از 26 تا 68 سال بوده است.

این دوره از جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر استان تهران منتخبینی نیز در بخش های صنعت، خدمات و مشاغل خانگی داشته است که آقایان حمزه زعفرانلو، علیرضا سیوندی، اکبر ابراهیمی، محسن توکلی خو، ابراهمی ذاکری، سهراب صالحی پور، عباس دادگرپور و محمد حیدری در بخش صنعت انتخاب شده اند.

همچنین آقایان امیر کمالوند، مجید قاسمی، جلیل صمدآقایی، یدالله بعقوبی و یاشار غریبی نیز در بخش خدمات و آقایان محمد عسگری، سیدجواد توکلی طالب نظر و مرتضی صادقیان نیز در بخش مشاغل خانگی حائز انتخاب به عنوان کارآفرین برتر استان تهران شده اند.