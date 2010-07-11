به گزارش خبرگزاری مهر، فیلسوفان از دیرباز به موضوعات مرتبط با معماری اندیشیده‏اند اما در سالهای اخیر فیلسوفان، معماران را به دلیل بد به کار بردن متون و معماران نیز، فیلسوفان را به دلیل برداشتهای نادرست از ساختمانها متهم کرده‏اند.

البته اختلافات دیگری نیز میان خود نظریه‏پردازان معماری وجود دارد. برخی از آنها به تجربه انسانی همراه با پرسشهای اخلاقی و شاعرانه، با احساسات و مکاشفات زیبایی‏شناسانه از معماری و محیط زیست آن اهمیت می‏دهند، حال آنکه برخی دیگر از این نظریه‏پردازان، معماری را به مثابه فرمی از دانش مطرح می‏کنند که کنشی رسمی و سیاسی-اجتماعی از خلال ابزارهایی چون زبان، الگوریتمها، و نمودارها محسوب می‏شود.

کارستن هریس و آلبرتو پرز گومز از سخنرانان اصلی همایش "معماری و فلسفه 2011" هستند که قصد پرداختن به این موضوعات را دارد.

"اخلاق، عشق و معماری" نیز در قالب میزگردی در این نشست مورد بررسی قرر می گیرد .