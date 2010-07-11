به گزارش خبرگزاری مهر، فیلسوفان از دیرباز به موضوعات مرتبط با معماری اندیشیدهاند اما در سالهای اخیر فیلسوفان، معماران را به دلیل بد به کار بردن متون و معماران نیز، فیلسوفان را به دلیل برداشتهای نادرست از ساختمانها متهم کردهاند.
البته اختلافات دیگری نیز میان خود نظریهپردازان معماری وجود دارد. برخی از آنها به تجربه انسانی همراه با پرسشهای اخلاقی و شاعرانه، با احساسات و مکاشفات زیباییشناسانه از معماری و محیط زیست آن اهمیت میدهند، حال آنکه برخی دیگر از این نظریهپردازان، معماری را به مثابه فرمی از دانش مطرح میکنند که کنشی رسمی و سیاسی-اجتماعی از خلال ابزارهایی چون زبان، الگوریتمها، و نمودارها محسوب میشود.
کارستن هریس و آلبرتو پرز گومز از سخنرانان اصلی همایش "معماری و فلسفه 2011" هستند که قصد پرداختن به این موضوعات را دارد.
"اخلاق، عشق و معماری" نیز در قالب میزگردی در این نشست مورد بررسی قرر می گیرد .
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