آغاز جداسازی مسیر تردد اتوبوسهای BRT در بزرگراه شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام این خبر افزود: خط چهار اتوبوس های تندرو در بزرگراه چمران از چهار راه پارک وی آغاز می شود و در نهایت تا ترمینال جنوب ادامه خواهد یافت اما فاز اول این خط از پارک وی تا میدان جمهوری راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: پس از جداسازی مسیر تردد اتوبوسهای تندرو در بزرگراه شهید چمران، عملیات نصب ایستگاهها و پلکانهای ارتباطی بین ایستگاه و پل های عابر پیاده آغاز می شود.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: در تلاشیم تا عملیات عمرانی احداث خط چهار اتوبوس های تندرو تا دو هفته آینده به اتمام برسد و پس از آن اقدامات لازم در راستای تکمیل و تجهیز خط و ایستگاه ها صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این خط می توانند تبادل مسافر با خط دو و چهار مترو داشته باشد و امکان دسترسی مسافران خود را به شبکه مترو به راحتی فراهم کند.

تشکری افزود: امیدواریم با ایجاد شبکه ای منسجم و یکپارچه از خطوط اتوبوسرانی تندرو بتوانیم حجم قابل توجهی از سفرهای شهری را با اتوبوس محقق کنیم و با ایجاد دسترسی های آسان و سفرهایی ایمن، ارزان و سریع شاهد رضایتمندی شهروندان باشیم.



