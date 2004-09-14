چشم اندازي بلند مدت و ميان مدت براي اتاق ايران تدوين مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" سيد احمد مير مطهري افزود: جايگاه و نقش اتاق ايران به عنوان نهاد سخنگوي بخش خصوصي، مشاور قواي سه گانه و مشاور و هماهنگ كننده فعالان بخش خصوصي در نظام اقتصادي ايران بايد مجددا تعريف شود.

وي گفت: اين نهاد بايد بتواند به عنوان مركز رايزني ، زمينه توسعه فعاليت بخش خصوصي در داخل و خارج، گسترش روابط اقتصادي و مبادلات تجاري فعالان بخش هاي بازرگاني، صنعتي و معدني ، كشاورزي و خدماتي را فراهم كند. به همين دليل طراحي و تدوين يك راهكار جامع از چشم انداز بلندمدت و ملحقات آن يعني راهكارهاي ميان مدت و يكساله براي انجام رسالت هاي قانوني و حرفه اي اتاق ايران و حذف موانع پيش روي بخش خصوصي، ، در اولويت قرار گرفته است.

وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله كشور كه در آن به تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه تاكيد شده است، افزود: در تدوين چشم انداز 10 ساله اتاق با قابليت انعطاف، نقش اتاق ايران طي يك دهه در ابعاد و تحولات داخلي و خارجي و منطقه اي و فرامنطقه اي تبيين خواهد شد.

مير مطهري درباره ابتدايي ترين تاثير تدوين اين اقدام گفت: اين موضوع در واقع "يك دهه برنامه ريزي براي اتاق ايران" محسوب مي شود و تصميم گيري ها را هدفمند و اثر بخش مي كند.

وي همچنين از تدوين اهداف ميان مدت براي اتاق ايران خبر داد و اضافه كرد: تحقق محور رويكردهاي كلان اتاق ايران كه در چشم انداز 10 ساله ترسيم شده ، نيازمند يك هدف ميان مدت و يا به عبارتي تهيه چشم انداز پنج ساله است. در اين راهكارها به روش ها و گزينه هاي واقع بينانه براي دستيابي به محورهاي رويكرد كلان در چشم انداز 10 ساله اشاره مي شود و جايگاه اتاق ايران نيز به طور عيني تر و ملموس تر در روند اجراي اهداف ميان مدت ملي يعني برنامه چهارم توسعه ترسيم خواهد شد.

وي اضافه كرد : تدوين برنامه پنج ساله براي اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران از شكاف جدايي و يا همپوشاني غير كارا ميان جهت گيري ها و تصميم گيري ها اتاق ايران به عنوان يك نهاد مستقل با برنامه هاي فرابخشي و بخشي دولت جلوگيري مي كند.

وي افزود: رويكرد اصلي يا روح كلي برنامه پنج ساله با تاكيد بر نقش اتاق شهرستانها و اتاق هاي مشترك و تشكل هاي غيردولتي و متعلق به بخش خصوصي به اين صورت است كه نقش و فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد ايران به عنوان بخش اصلي، محوري و كانوني در امور تصدي گري و اجرايي در حال گسترش است و دولت به عنوان نهاد تامين كننده امنيت، به وظايف اصلي و نهادي اش يعني اعمال حاكميت رجعت مي كند و دولت در اقتصاد ايران در ميان مدت نقش مكمل را دارد.

وي در ادامه گفت: براي آن كه برنامه پنج ساله اتاق ايران جنبه و روح شعاري و غير عملياتي نداشته باشد ، تدابير هدفمند يكساله كوتاه مدت به عنوان اهرم ناظر بر عملكرد اتاق ايران در اجراي چشم انداز هاي بلند مدت و ميان مدت تدوين مي شود.

مير مطهري در ادامه گفت : بسترسازي و تلاش براي افزايش سهم بخش خصوصي از رشد ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي ، رشد نرخ تشكيل سرمايه بخش خصوصي، رشد نرخ اشتغال ، تعديل قيمت ها و تمهيدات و مقرارت لازم ، نيز عمده مفاد برنامه يكساله اتاق را تشكيل مي دهد.

وي يادآور شد: اتاق ايران چنانچه داراي طرحي مدون باشد، بر اساس اين طرح هاي تدوين شده عملكردش قابل ارزيابي و ارزشيابي است . سطح پاسخگويي و پاسخ خواهي افزايش خواهد يافت و تحليلگران و ناظران مي توانند نقدهاي كاربردي واقع بينانه را از عملكرد و دستاورد اتاق ايران ارايه دهند.

سيد احمد مير مطهري در پايان خاطرنشان كرد: تحقق هدف هاي در حال تدوين و طراحي ماموريت هاي جديد براي اتاق ايران نيازمند يك سازمان پويا ، كارآمد و يادگيرنده است.