در كابينه براي فرستادن خرم به ميدان استيضاح معامله شد ؛ بركناري خرم به جاي حاجي

اين نماينده مجلس كه نخواست نامش فاش شود ، به خبرنگار "مهر" گفت : خرم پس از طرح استيضاح از رايزني با نمايندگان مجلس استقبال كرد اما ناگهان درنامه اي اعلام مي كند كه به هيچ يك از خواست هاي نمايندگان پاسخ نخواهد داد و اين موضوع جاي ترديد است.
وي در ادامه زد و بند برخي از گروه هاي سياسي در تشويق خرم براي رد شروط نمايندگان را يادآور شد و گفت : برخي از گروه هاي سياسي در كشور در رايزني با احمد خرم وزير راه و ترابري او را تشويق كرده اند كه شروط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نپذيرد.
وي با اشاره به موافقت خرم با استيضاح گفت : با اين شرايط كارنمايندگان مجلس براي استيضاح مرتضي حاجي مشكل مي شود و اگر بخواهند وي را استيضاح كنند جناح دولتي با جنجال آفريني تعامل دولت و مجلس را زير سئوال مي برد ، هرچند مجلس هفتم هيچ گاه به دنبال بن بست در تعامل با دولت نبوده است .
اين نماينده مجلس درعين حال گفت:هرچند معلمان با استيضاح حاجي موافقند وبركناري وي مي توانست بزرگترين موفقيت مجلس در ترميم كابينه باشد، اما با توجه به حوادث و تخلفات و مسائلي كه اين چند ماه در وزارت راه صورت گرفته است زمينه پذيرش عمومي براي استيضاح خرم بيشتر است .
اين در حالي است كه محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده بود كه به نتيجه مذاكرات با خرم اميدوار است اما پس از نامه خرم مبني بر پذيرش استيضاح ، باهنر اعلام كرد راهي جز طرح استيضاح در صحن علني مجلس باقي نمانده است.
گفتني است خرم روز پنجشنبه طي نامه اي به غلامعلي حدادعادل رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه شروط نمايندگان مجلس براي ابقا خود را در اين وزارتخانه نمي پذيرد.
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