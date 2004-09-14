در كابينه براي فرستادن خرم به ميدان استيضاح معامله شد ؛ بركناري خرم به جاي حاجي

اين نماينده مجلس كه نخواست نامش فاش شود ، به خبرنگار "مهر" گفت : خرم پس از طرح استيضاح از رايزني با نمايندگان مجلس استقبال كرد اما ناگهان درنامه اي اعلام مي كند كه به هيچ يك از خواست هاي نمايندگان پاسخ نخواهد داد و اين موضوع جاي ترديد است.

وي در ادامه زد و بند برخي از گروه هاي سياسي در تشويق خرم براي رد شروط نمايندگان را يادآور شد و گفت : برخي از گروه هاي سياسي در كشور در رايزني با احمد خرم وزير راه و ترابري او را تشويق كرده اند كه شروط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نپذيرد.



وي با اشاره به موافقت خرم با استيضاح گفت : با اين شرايط كارنمايندگان مجلس براي استيضاح مرتضي حاجي مشكل مي شود و اگر بخواهند وي را استيضاح كنند جناح دولتي با جنجال آفريني تعامل دولت و مجلس را زير سئوال مي برد ، هرچند مجلس هفتم هيچ گاه به دنبال بن بست در تعامل با دولت نبوده است .

اين نماينده مجلس درعين حال گفت:هرچند معلمان با استيضاح حاجي موافقند وبركناري وي مي توانست بزرگترين موفقيت مجلس در ترميم كابينه باشد، اما با توجه به حوادث و تخلفات و مسائلي كه اين چند ماه در وزارت راه صورت گرفته است زمينه پذيرش عمومي براي استيضاح خرم بيشتر است .