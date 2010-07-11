علت اولیه انفجار ساختمان دوطبقه در خرم آباد نشت گاز اعلام شد

حسن شریعت نژاد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: علت اولیه این حادثه نشت گاز عنوان شده است ولی همچنان علت اصلی این موضوع در دست بررسی است.

وی با تایید برگزاری مراسم حنابندان در شب حادثه، گفت: در آتش سوزی شب گذشته ساختمان دو طبقه در خرم آباد شش نفر کشته شده است.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه هیچ کدام از کشته شدگان مرد نبوده اند، افزود: از شش نفر کشته شده در حادثه بامداد امروز پنج نفر زن و یک نفر کودک بوده است.

شریعت نژاد از زخمی شدن یک دختربچه نیز خبر داد و یادآور شد: کارشناسان نیروی انتظامی مشغول بررسی علت انفجار شب گذشته هستند.

وی تصریح کرد: احتمال می رود حداکثر تا پایان امروز علت اصلی این حادثه از سوی کارشناسان اعلام شود.

به گزارش مهر، حوالی ساعت 44 دقیقه بامداد شب گذشته پس از اطلاع پلیس 110 به آتش نشانی خرم آباد تیم های آتش نشانی برای حریق یک ساختمان دوطبقه حوالی میدان تختی اعزام شدند تا با یک حجم گسترده از آتش سوزی مواجه شوند.

حجم عملیات امداد و نجات شب گذشته که با تلاش حداکثری آتش نشانی خرم آباد انجام شد به حدی گسترده بود که تا حوالی صبح این عملیات به منظور خاموش کردن آتش و آواربرداری ادامه داشت.

ساکنان محل حادثه از برگزاری مراسم حنابندان در شب حادثه در محل ساختمان یاد شده خبر داده اند که برخی شواهد از جمله وجود دسته گل های متعدد در زیر آوار این احتمال را تقویت می کند.

هنوز علت اصلی این حادثه اعلام نشده است.