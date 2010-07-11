به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی شنبه شب (19 تیر) در مراسم پایانی روز اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با تبریک مبعث و با تأکید بر اینکه باید از برکات وجودی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام استفاده کنیم، افزود: در این روز پیامبر بزرگوار اسلام مأموریت خود را برای تغییرات بنیادین و اساسی آغاز کرد.

وی یادآور شد: پیامبر خدا از میان مردم و دلسوز مردم بود و برای هدایت آنها تلاش می‌کرد و در این راه هرگونه آزار و اذیتی را تحمل می‌کرد، او مظهر حلم و بردباری بود و در برابر طعنه‌ها و نیش زبانها شکیبا بود آنقدر خود را به مشقت انداخت تا اینکه با نزول آیه "طاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی" بر حذر داشته شد.

حسینی با اشاره به اینکه توصیه پیامبر بر مهجور نماندن قرآن در بین مسلمانان است گفت: باید بکوشیم پیامبر اسلام در روز قیامت از ما گله نکنند. بر این مبنا باید در جامعه اسلامی انس با قرآن، قرائت، حفظ و ارتباط دائم با آن یک اصل باشد. وظیفه ما است که به ندای قرآن لبیک گوییم و اگر با قرآن مأنوس شویم به فرموده پیامبر جزو اشرف امت خواهیم بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه باید بکوشیم عشق و علاقه به قرآن در جامعه اسلامی همواره وجود داشته باشد، گفت: باید از این زیبایی ظاهری به درک عمق مفاهیم بلند قرآن برسیم و بدانیم این جز با تدبر در آیات الهی حاصل نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه راه عزت و سعادت دنیا و آخرت از مسیر قرآن عبور می‌کند گفت: قرآن حبل‌الله و عروة الوثقی است که انسان را نجات می‌دهد و درمان تمامی دردهای بشری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این افتخار نظام اسلامی است که ندای بازگشت به قرآن را از ابتدای حرکت انقلاب مطرح کرد گفت: اگر افتخاراتی نصیب امت اسلامی شده به خاطر تمسک به قرآن است که شرق و غرب را ناکام ساخته است و از روزی که ندای امام راحل(ره) در جامعه اسلامی بلند شد تا امروز که مقام معظم رهبری این پرچم را به احتزاز در آورده‌اند همه تمسک ما به قرآن بوده است.

حسینی افزود: مردم ما در تمام سختیها و گرفتاریها با اعتقادی که به قرآن و آموزه‌های آن داشته‌اند در مقابل تمام تبلیغات و توطئه‌های دشمنان و مستکبران ایستادند چون ملت ایران ملت قرآنی است.

وی با اشاره به اینکه اگر امروز شاهد پیشرفت علمی، قدرت اقتصادی، استقلال سیاسی، پایگاه و محبوبیت مردمی در جهان هستیم، در سایه پرچم قرآن به وجود آمده است، گفت: آغاز نهضت مردم ایران با ندای قرآنی امام(ره) و امروز با بیانات مقام معظم رهبری به عنوان ترجمان قرآن است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: ترس مستکبران و دشمنان از اسلام و ایران به خاطر اعتقاد و ایمان به قرآن است و اینکه امروز قرآن پرفروش‌ترین کتاب جهان است به خاطر این است که مردم دنیا به نقش بی‌بدیل قرآن پی برده‌اند.

حسینی در ادامه با تقدیر از سازمان اوقاف و امور خیریه برای برپایی مسابقات افزود: این افتخار جمهوری اسلامی ایران است که به مباحث قرآنی اهتمام دارد و ما در کنار برپایی نمایشگاه‌های قرآن، حمایت از مؤسسات، مدارس و دانشگاههای قرآنی را دنبال می‌کنیم و امسال منظومه جشنواره‌های قرآنی را در 22 رشته برگزار خواهیم کرد.