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۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

طرح جامع شکار و صید تدوین شد/ دستگیر سالانه چهار هزار شکارچی غیرمجاز

طرح جامع شکار و صید تدوین شد/ دستگیر سالانه چهار هزار شکارچی غیرمجاز

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: با هدف ساماندهی شکار و صید در مناطق حفاظت شده طرح جامع شکار و صید در کشور در دست تهیه و تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی رضا خلیلی صبح یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات منطقه حفاظت شده مراکان خوی گفت: تهیه این طرح مراحل پایانی سپری می کند و با تصویب آن در هیئت دولت محدوده شکار، زمان شکار و نوع شکار مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده بصورت مدون تهیه و به استانها ابلاغ می شود.

وی افزود: با تهیه و تدوین این طرح از سرمایه های بخش شکار بصورت ساماندهی شده و مطابق با شرایط استانها استفاده خواهد شد و مجوزهای صید و شکار با نظر استانها صادر می شود.

خلیلی با اشاره به آمادگی گاردهای حفاظتی محیط زیست برای برخورد با متخلفان در مناطق حفاظت شده اظهارداشت: سالانه حدود چهارهزار متخلف در زمینه شکار گونه های جانوری ممنوع در کشور شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات قضایی می شود. 
 

کد مطلب 1115115

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