مراتع تنها 50 درصد نیاز دام آذربایجان غربی را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صمد سید موسوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دارای بیش از دو میلیون و 500 هزار هکتار مرتع و بیش از چهار میلیون و 700 هزار واحد دامی وابسته به مرتع است، بیان داشت: این مراتع تنها می تواند نیازهای حدود 50 درصد از این واحدهای دامی را تامین کند.

وی با اشاره به اجرای طرحهای ممیزی در راستای افزایش دو برابری تولید علوفه در مراتع استان، افزود: این طرح با هدف مدیریت مرتع، ایجاد تعادل بین دام و مرتع، تعیین ظرفیت مراتع، تاریخ ورود و خروج دام از مرتع و دامداریهای ذیصلاح در 90 درصد مراتع استان اجرا شده است.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طرح ممیزی مراتع بستری برای طرحهای مرتعداری محسوب می شود، اظهار داشت: با اجرای کامل این طرح تولید علوفه در هر هکتار از مراتع استان از 300 کیلوگرم فعلی به 600 کیلوگرم می رسد.

به گفته موسوی آذربایجان غربی از لحاظ وسعت 2.9 دهم درصد مراتع کشور را در خود جای داده و از لحاظ تولید علوفه در رتبه دوم قرار گرفته است.

