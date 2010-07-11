به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: آشنایی با قرآن این کتاب حیات بخش انسان یک وظیفه ضروری برای ما مسلمانان است .

وی تصریح کرد: نسل جوان ما بیش از همگان به قرآن به عنوان کتاب آسمانی نیاز دارد تا از آموزه های آن آگاهی پیدا کند . در این راستا یکی از ابزارهای موفق برای تعمیق آموزه های قرآن در نسل جوان، مسابقات بین المللی قرآن کریم است .

حسینی بوشهری افزود: نقش مسابقات قرآن در واقع ایجاد انگیزه در نسل جوان برای گرایش به قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است . لذا باید از همه ایام فراغت جوان برای آشنایی وی با معارف دینی استفاده کنیم .

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه یادآور شد: بحث قرآن به عنوان یک بحث مبنایی برای همه مسلمانان مورد احترام است یعنی نمی توان مسلمانی را پیدا کرد که معتقد باشد ولی نسبت به قرآن بی تفاوت باشد چرا که قرآن یک اصل محوری در میان همه مسلمانان است .