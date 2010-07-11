خطر ظهور خوارج جدید جدی گرفته شود / حفظ وحدت و اطاعت از رهبری معیار اصولگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این بیانیه که با امضای "مجمع طلاب و فضلای قمی" حوزه علمیه قم ، جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری ارسال شده ، خطاب به مردم شریف و انقلابی قم آمده است:



هر سخن، حرکت و نوشته‌ای که موجب شکاف در جامعه و ظلم به افراد شود بر خلاف مصالح کشور است. (حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، سوم تیر 1389)



هفته گذشته اطلاعیه‌ای با امضای مجهول و بدون هویت در محل نماز جمعه و خیابان‌های اطراف آن پخش گردید که انعکاس آن موجب نگرانی دلسوزان نظام و ناراحتی قاطبه مردم متعهد و متدین قم شد.



در ادامه اطلاعیه آمده است: صرف نظر از محتوای سخیف و بی‌پایه بودن مطالب مغرضانه آن‌ که نشأت گرفته از جلسات محفلی بود لازم می‌دانیم نکات ذیل را به عنوان مجموعه‌هایی که همواره در انتخابات‌های گذشته به ویژه در انتخابات مجلس هشتم مورد اعتماد مردم قرار گرفته‌اند، متذکر شویم.



1ـ در شرایطی که کشور به واسطه تشدید فشارهای دشمنان کینه‌توز و تبعات حوادث و فتنه‌های بعد از انتخابات بیش از هر زمان دیگری به آرامش و همدلی و وحدت نیازمند است، هر عملی که موجب تشدید اختلاف شود و دشمنان نظام و انقلاب و ایادی آنها را شاد کند، خلاف نظر ولی امر مسلمین بوده و عاملین آنها را نبایستی جزو پیروان امام و رهبری دانست.



2ـ انتشار این اطلاعیه بعد از خطبه هشدار دهنده امام جمعه قم، مبنی بر خطر ایجاد خوارج جدید در صفوف جبهه خودی بر اثر رفتار سلیقه‌ای برخی افراد نشان دهنده آن است که بایستی هشدار امام جمعه قم توسط مراکز ذیربط جدی گرفته شود. نکند با مسامحه و سهل‌انگاری به واسطه اعمال برخی از افراد و محافل دل مقام معظم رهبری غمگین و دشمنان قسم خورده کشور و نظام مسرور شود.



3ـ جناب آقای دکتر لاریجانی، نماینده مردم شریف و انقلابی قم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شخصیتی دانشمند، فرزانه، اصول‌گرا و مورد حمایت و عنایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید (حفظهم‌الله) و جامعه مدرسین و حوزه علمیه و قاطبه اقشار فهیم قم بوده و می‌باشند.



در قسمت دیگر بیانیه تصریح شده است: بدیهی است خدمات ارزشمند جناب دکتر لاریجانی نسبت به شهر مقدس قم و مجاورین کریمه اهل بیت(ع) و مشی مستقل و اعتدالی ایشان و مدیریت عالی مجلس را برخی افراد که دنبال تحمیل سلیقه خود به جای سیاست‌های نظام هستند را برنتابند و با انگیزه‌های مختلف در پی آن باشند که شرایط سیاسی کشور همیشه ملتهب باشد.



4ـ این جمله مؤکد مقام معظم رهبری که فرمودند: «حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هرگونه اختلاف و شکاف، نظر رهبری در این برهه حساس است.» بایستی سرمشق تمام تحرکات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همه جریان‌ها و نیروهای سیاسی وفادار به نظام و انقلاب باشد.



در پایان این بیانیه تأکید شده است: امروز تمیز دادن کسانی که دنبال پیروی از مقام عظمای ولایت در رابطه با حفظ وحدت و همدلی در جامعه هستند با افرادی که بر طبل اختلاف می‌کوبند، کار مشکلی نیست. مردم فهیم و انقلابی ما بی‌تردید اجازه نخواهند داد در شرایط حساس کنونی خللی در وحدت و انسجام ملت ایجاد شود.