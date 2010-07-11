آب و هوای مطبوع خیل مسافران تابستانی را به تبریز کشاند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دمای هوای امروز ( یکشنبه ) تبریز 33 درجه است که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. البته گرچه شاید این دما نیز برای برخی از مردم این کلانشهر زیاد باشد اما تمام مسافران و گردشگران دیگر نقاط کشور که در تبریز حضور یافته اند اذعان دارند که این دما در این زمان از تابستان بسیار متبوع و قابل قبول است.

بر اساس این گزارش، برخی نقاط آذربایجان شرقی نیز از دمای بسیار پابین تری نسبت به تبریز برخوردارند. طبق اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی، بستان آباد و سراب دمای 12 درجه را تجربه می کنند که این امر موجب شده بخشی از مسافران حاضر در استان به طبیعت این مناطق پناه ببرند.

در گفتگوی تلفنی خبرنگار مهر با کارشناسان اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی اعلام شد دمای هوای آذربایجان شرقی طی روزهای آتی به ویژه از روز سه شنبه به تدریج کاهش خواهد یافت.

این بدین معنا است که هوای استان تا آخر هفته جاری از وضعیت کنونی نیز مطبوع تر و معتدل تر خواهد بود.

در همین حال، پارکها و مناطق تفریحی تبریز به دلیل برخورداری از آب و هوای خنک محل اسکان مسافران شده است.

شهرداری تبریز و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز با ایجاد کمپهای ویژه با عنوان "پارک مسافر" امکانات مناسبی برای چادر زدن و اسکان مسافران فراهم کرده است.

در این میان پارکهای ایل گلی، باغلارباغی، شمس و ... بیش از مکان های دیگر تبریز شاهد حضور مسافران تابستانی است.