مولر و فورلان به صدر جدول گلزنان رسیدند/ رقابت ویا و اشنایدر در شام آخر

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر چهار بازیکن به نام‌های داوید ویا از اسپانیا، توماس مولر از آلمان، وسلی اشنایدر از هلند و دیه گو فورلان از اروگوئه با پنج گل‌زده صدرنشین جدول گلزنان مسابقات جام جهانی 2010 هستند.

امشب ویا و اشنایدر این فرصت را دارند که با گلزنی در دیدار نهایی مسابقات ضمن رسیدن به افتخار گلزنی در فینال جام نوزدهم، عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را نیز از آن خود کنند.

- جدول گلزنان مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در آستانه برگزاری فینال این رقابت‌ها به شرح زیر است:

5 گل

داوید ویا (اسپانیا)، توماس مولر (آلمان)، وسلی اشنایدر (هلند) و دیه گو فورلان (اروگوئه)