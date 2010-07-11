مولر و فورلان به صدر جدول گلزنان رسیدند/ رقابت ویا و اشنایدر در شام آخر

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر چهار بازیکن به نامهای داوید ویا از اسپانیا، توماس مولر از آلمان، وسلی اشنایدر از هلند و دیه گو فورلان از اروگوئه با پنج گلزده صدرنشین جدول گلزنان مسابقات جام جهانی 2010 هستند.
امشب ویا و اشنایدر این فرصت را دارند که با گلزنی در دیدار نهایی مسابقات ضمن رسیدن به افتخار گلزنی در فینال جام نوزدهم، عنوان آقای گلی این رقابتها را نیز از آن خود کنند.
- جدول گلزنان مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در آستانه برگزاری فینال این رقابتها به شرح زیر است:
5 گل
داوید ویا (اسپانیا)، توماس مولر (آلمان)، وسلی اشنایدر (هلند) و دیه گو فورلان (اروگوئه)
4 گل
میروسلاو کلوزه (آلمان)، گونزالو هیگواین (آرژانتین) و روبرت ویتک (اسلواکی)
3 گل
لوییز فابیانو (برزیل)، آساموا جیان (غنا)، لوییز سوارز (اروگوئه) و لاندن داناوان (آمریکا)
2 گل
روبینیو و الانو (برزیل)، لی چونگ یونگ و لی چونگ سو (کره جنوبی)، ساموئل اتوئو (کامرون)، لوکاس پودولسکی (آلمان)، کارلوس تهوز (آرژانتین)، خاویر هرناندز (مکزیک)، آلوارو پریرا (اروگوئه)، کیسوکه هوندا (ژاپن)، برت هولمن (استرالیا)، آرین روبن (هلند)، کالو اوچه (نیجریه) و تیاگو (پرتغال)
یک گل
رائول میرلس، سیمائو سابروسا، هوگو آلمیدا، لیدسون و کریستیانو رونالدو (پرتغال)، جیوانی فن برونکهورست، رابین فان پرسی، کلاس یان هونتلار و درک کویت (هلند)، آنتونیو دی ناتاله، فابیو کوالاریا، دانیله ده روسی و وینچنزو یاکوینتا (ایتالیا)، دیدیه دروگبا، یحیی توره، اندری روماریچ و سالومون کالو (ساحل عاج)، آنتولین آلکارس، انریکه ورا و کریستین ریوروس (پاراگوئه)، آرنه فردریش، سامی خدیرا، مارسل یانسن، مسعود اوزیل و کاکائو (آلمان)، سیفیوه شابالالا، بونگانی خومالو و کاتلگو آمفلا (آفریقای جنوبی)، رودریگو میلار، ژان بوسهخور و مارک گونزالز (شیلی)، روبرت کورن، والتر بیرسا و زلاتان لیوبیانکیچ (اسلوونی)، جرمن دفو، متیو آپسون و استیون جرارد (انگلیس)، یان دال توماسون، نیکلاس بنتنر و دنیس رومدال (دانمارک)، گابریل هاینزه، مارتین دی میکلیس و مارتین پالرمو (آرژانتین)، آندرس اینیستا و کارلس پویول (اسپانیا)، وینستون رید و شین اسملتز (نیوزلند)، مایکل بردلی و کلینت دمپسی (آمریکا)، کیون پرنس بوآتنگ و سالی علی مونتاری (غنا)، پارک جی سونگ و پارک چو یونگ (کره جنوبی)، میلان یوانوویچ و مارکو پانتلیچ (صربستان)، مایکون و خوان (برزیل)، یاسوهیتو اندو و شینجی اوکازاکی (ژاپن)، دیمیتریس ساپینیدیس و واسیلیس توروسیدیس (یونان)، بلانکو و رافائل مارکز (مکزیک)، فلورنت مالودا (فرانسه)، کمیل کوپونک (اسلواکی)، یاکوبو آیوگبنی (نیجریه)، گلسون فرناندز (سوئیس)، جی یون نام (کره شمالی)، ادیسون کاوانی (اروگوئه) و تیم کاهیل (استرالیا)
میروسلاو کلوزه (آلمان)، گونزالو هیگواین (آرژانتین) و روبرت ویتک (اسلواکی)
3 گل
لوییز فابیانو (برزیل)، آساموا جیان (غنا)، لوییز سوارز (اروگوئه) و لاندن داناوان (آمریکا)
2 گل
روبینیو و الانو (برزیل)، لی چونگ یونگ و لی چونگ سو (کره جنوبی)، ساموئل اتوئو (کامرون)، لوکاس پودولسکی (آلمان)، کارلوس تهوز (آرژانتین)، خاویر هرناندز (مکزیک)، آلوارو پریرا (اروگوئه)، کیسوکه هوندا (ژاپن)، برت هولمن (استرالیا)، آرین روبن (هلند)، کالو اوچه (نیجریه) و تیاگو (پرتغال)
یک گل
رائول میرلس، سیمائو سابروسا، هوگو آلمیدا، لیدسون و کریستیانو رونالدو (پرتغال)، جیوانی فن برونکهورست، رابین فان پرسی، کلاس یان هونتلار و درک کویت (هلند)، آنتونیو دی ناتاله، فابیو کوالاریا، دانیله ده روسی و وینچنزو یاکوینتا (ایتالیا)، دیدیه دروگبا، یحیی توره، اندری روماریچ و سالومون کالو (ساحل عاج)، آنتولین آلکارس، انریکه ورا و کریستین ریوروس (پاراگوئه)، آرنه فردریش، سامی خدیرا، مارسل یانسن، مسعود اوزیل و کاکائو (آلمان)، سیفیوه شابالالا، بونگانی خومالو و کاتلگو آمفلا (آفریقای جنوبی)، رودریگو میلار، ژان بوسهخور و مارک گونزالز (شیلی)، روبرت کورن، والتر بیرسا و زلاتان لیوبیانکیچ (اسلوونی)، جرمن دفو، متیو آپسون و استیون جرارد (انگلیس)، یان دال توماسون، نیکلاس بنتنر و دنیس رومدال (دانمارک)، گابریل هاینزه، مارتین دی میکلیس و مارتین پالرمو (آرژانتین)، آندرس اینیستا و کارلس پویول (اسپانیا)، وینستون رید و شین اسملتز (نیوزلند)، مایکل بردلی و کلینت دمپسی (آمریکا)، کیون پرنس بوآتنگ و سالی علی مونتاری (غنا)، پارک جی سونگ و پارک چو یونگ (کره جنوبی)، میلان یوانوویچ و مارکو پانتلیچ (صربستان)، مایکون و خوان (برزیل)، یاسوهیتو اندو و شینجی اوکازاکی (ژاپن)، دیمیتریس ساپینیدیس و واسیلیس توروسیدیس (یونان)، بلانکو و رافائل مارکز (مکزیک)، فلورنت مالودا (فرانسه)، کمیل کوپونک (اسلواکی)، یاکوبو آیوگبنی (نیجریه)، گلسون فرناندز (سوئیس)، جی یون نام (کره شمالی)، ادیسون کاوانی (اروگوئه) و تیم کاهیل (استرالیا)
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