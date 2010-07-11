به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد مهدی ابراهیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت بیست و یکم تیرماه به عنوان روز حجاب و عفاف بیان داشت: برای احیاء و زنده نگه داشتن حجاب و عفاف نباید دچار شعارزدگی شد، بلکه فعالیتها در این راستا باید به صورت کاربردی در جامعه پیاده شود.
وی در ادامه در خصوص فعالیتهای مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی(س) اظهار داشت: این مرکز فعالیت خود را به صورت کاملا خود جوش از سوی طلاب و بدون حمایت و کمکهای مالی مراکز دولتی و حوزوی از سال 84 آغاز کرد و از آن زمان تا به حال فعالیتهای خود را در شهرهای تهران، مشهد، ساری، ارومیه و ری با ایجاد شعبههایی از این مرکز دنبال کرده است.
ابراهیمی با اشاره به این که هم اکنون معاونتهای امور مالی و اداری، توسعه طرحهای حجاب، رسانه و پژوهش این مرکز فعال است، تصریح کرد: به زودی معاونتهای آموزشی و هنری نیز در این مرکز راهاندازی خواهد شد.
مدیر مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب با اشاره به این که این مرکز تنها مجموعه کاربردی در امر حجاب کشور است ادامه داد: با رایزنیهای انجام شده به زودی شعبی از این مرکز در شهرهای شیراز و تبریز نیز راه اندازی خواهد شد.
وی در خصوص طرحهای کاربردی صورت گرفته توسط این مرکز گفت: اجرای طرح ریحانه النبی در 57 مدرسه در حساسترین نقاط شهری تهران، مشهد و ارومیه از جمله این طرحها است که طی این طرح 85 مربی آموزش دیده تحت عنوان مربی حجاب به مدت 90 تا 120 ساعت کاری در این مدارس حضور فیزیکی داشته و به فعالیتهایی چون آموزش کتاب مروارید بهشتی، کار تبلیغی و چهره به چهره، برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی میپردازند که این طرح با استقبال 90 درصدی والدین روبرو بوده است.
ابراهیمی، برگزاری راهپیمایی سالانه حجاب توسط دانش آموزان سوم، چهارم و پنجم ابتدایی در منطقهای که طرح اجرا میشود و برگزاری جشن حجاب و چادرگزاری برای دانش آموزان پنجم ابتدایی را از دیگر برنامههای طرح مدارس عنوان کرد و افزود: امسال جشن حجاب برای 2 هزار دانشآموز در تهران، مشهد، ساری، ارومیه و ری برگزار شد که در صورت تمایل والدین ارتباط این مرکز با دانش آموزان پنجم ابتدایی تا سه سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
اجرای طرح خوش حجابی با رضایتمندی 99 درصدی والدین روبرو بوده است
مدیر مرکز حجاب ریحانه النبی(س) اجرای طرح خوش حجابی در بین کودکان 7 تا 14 سال ارومیه با رضایتمندی 99.4 درصدی خانوادههای این کودکان را از دیگر فعالیتهای این مرکز برشمرد و ادامه داد: این طرح با هدف تثبیت حجاب انجام میشود که با برنامههایی همچون اهدای بستهها و محصولات فرهنگی برای این کودکان، برنامههای آموزشی، خدماتی و اردویی همراه است.
ابراهیمی در خصوص سایر فعالیتهای این مرکز بیان داشت: جمعآوری 500 عنوان کتاب تخصصی در امر حجاب و تصمیم راهاندازی کتابخانه تخصصی حجاب، حمایت از صاحبان تألیفات مربوط به حجاب در دو بخش تأمین مالی، انتشار و عرضه به بازار مصرف کتاب، تولید بستهها و محصولات فرهنگی در حوزه کتاب و انتشار نشریه آفتاب و مهتاب تنها بخشی از فعالیتهای این مرکز است.
ابراهیمی در پایان با بیان این که این مرکز آمادگی و ظرفیت اجرای طرح های کاربردی ملی در حوزه حجاب و عفاف را دارد خاطر نشان کرد: هم اکنون پیشنهادات زیادی در این حوزه به این مرکز میشود که به دلایلی همچون کمبود بودجه مالی و نبود فضای ساختمانی مناسب قادر به همکاری نیستیم که انشاء الله به برطرف شدن این مشکلات این مرکز فعالیتهای خود را در عرصه ملی گسترش خواهد داد.
باشگاه خبرنگاران افتخاری حجاب راه اندازی می شود
معاون رسانه مرکز تحقیقات ریحانه النبی(س) نیز در ادامه این جلسه از راهاندازی باشگاه خبرنگاران افتخاری حجاب برای پوشش خبرهای حوزه حجاب و عفاف در کشور در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: این مرکز فعالیتهای رسانهای خود را با پایگاه حجاب نیوز آغاز کرد که از ابتدای امسال سایت حجاب ایران و حجاب فنون نیز به آن اضافه شد.
حسین رمضانی با بیان این که دو سایت حجاب ایران و حجاب فنون در خصوص فعالیتهای علمی و فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف اطلاعرسانی میکنند در خصوص محورهای محتوایی سایت حجاب ایران ابراز داشت: اخبار، صفحه پژوهش، بانک کتاب، بانک معرفی کتاب و نرم افزارهای فرهنگی حوزه حجاب، گنجینه نور در خصوص استفتائات حوزه حجاب، زلال معرفت ( آثار حجاب در فرد در قالب اتفاقات واقعی)، تالار گفتمان، بانک شبهات در حوزه حجاب و ... از بخشهای فعال در این سایت میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی(س) گفت: احیای حجاب و عفاف در جامعه نیاز به انجام طرحهای کاربردی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد مهدی ابراهیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت بیست و یکم تیرماه به عنوان روز حجاب و عفاف بیان داشت: برای احیاء و زنده نگه داشتن حجاب و عفاف نباید دچار شعارزدگی شد، بلکه فعالیتها در این راستا باید به صورت کاربردی در جامعه پیاده شود.
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