بانک کودک و نوجوان در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین، مدیر پروژه بانک پذیری کودک و نوجوان در مراسمی که پیش از ظهر امروز در بانک کشاورزی شعبه مینودر قزوین برگزار شد، گفت: قزوین نوزدهمین استان کشور است که طرح بانک پذیری کودک در آن اجرا می شود.

قاطمه تهرانی افزود: این طرح یک رویکرد بانک داری الکترونیکی است که در آن کودکان و نوجوانان کشور با امور بانکی و مسائل اقتصادی آشنا می شوند.

مدیر پروژه بانک پذیری کودک ونوجوان اظهار داشت: با هدف آموزش کودکان با امور بانکی این طرح در سراسر کشور اجرا می شود و در حال حاضر پیش از یک هزار دانش آموز در سطح کشور در این طرح آموزش می بینند و بطور میانگین در هر هفته 30 نفر از کودکان و نوجوانان با فعالیتهای بانکی آشنا می شوند.

تهرانی افزود: 15 میلیون دانش آموز در سنین سه تا 15 سال کشور تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت و با آموزشهای لازم می توانند روزانه بیش از 250 هزار ریال در پنج نوبت از دستگاه های خود پرداز پول برداشت کنند.



وی تصریح کرد: از نظر روانشناسی اقتصادی کودک با ید در سنین پایین با حرفه والدین خود آشنا شود و محل کار آنها را بشناسد و نحوه خرید و پس انداز را در همان سنین از والدین خود بیاموزد که بهترین زمان در سن سه سالگی است.

مدیر پروژه با اشاره به بی اطلاعی بیشتر بانوان از مسائل مالی گفت: بسیاری از بزه کاری زنان در خصوص مالی است که آنها را دچار مشکل کرده است و این بی اطلاعی آنها به دوره کودکی برمی گردد که اگر بتوانیم آموزش را از سنین کودکی آغاز کنیم از بسیاری از مشکلات آینده کم خواهد شد.

تهرانی در خصوص آلودگی های ناشی از جابجایی اسکناس هم اظهار داشت: طبق تحقیقات محققین دانشگاه علوم پزشکی کشور بیش از 50 نوع بیماری با جابجایی اسکناس به انسان منتقل می شود که باید بتدریج اسکناس ها از چرخه خارج شود تا ییماریها کمتر شود.

وی یادآور شد: هم اکنون 26 هزار کودک در سراسر کشور کارت الکترنیکی خود را دریافت کرده اند و حداقل 30 درصد تا پایان سال در این زمینه رشد خواهیم داشت.

زین العابدین جعفریان مدیرستاد بانک کشاورزی در ادامه این مراسم گفت: این در طرح در3 دوره سی نفره به کودکان آموزش داده خواهد شد و کودکان در این محیط آموزشی با پس انداز سرمایه، سرمایه گذاری، نحوه صدور کارت های بانکی و چگونگی افتتاح حساب و کار با پایانه های پست آشنا می شوند.

جعفریان در پایان افزود: اعتبار این طرح بالغ بر 6 میلیارد تومان بوده است.