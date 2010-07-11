به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حجت الاسلام حسینی بوشهری عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی می کند و مقالات برتر توسط مؤلفان ارائه تقدیر می شوند .

به گفته محمد مهرابی دبیر بخش مقاله نویسی مسابقات بین المللی قرآن کریم، امسال بیش از 600 مقاله و اثر پژوهشی به دبیرخانه چهارمین دوره بخش مقاله نویسی مسابقات قرآن ارسال شد.

فردا دوشنبه 21 تیر ، 10 نفر بعنوان نفرات برگزیده معرفی و در نهایت از 5 نفر در مراسم پایانی مسابقات قرآن تجلیل می شود .

دبیر بخش مقاله نویسی مسابقات قرآن کریم با اشاره به اینکه حدود 28 مقاله از 17 کشور جهان نیز به دبیرخانه رسیده است، گفت: فردا 7 نفر از مؤلفان مقالات خارجی معرفی و تقدیر می شوند.

این برنامه 9 صبح فردا دوشنبه 21 تیر در سالن اجلاس سران برگزار می شود .