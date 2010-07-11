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۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

مقالات برتر مسابقات بین‌المللی قرآن معرفی می‌شوند

مقالات برتر مسابقات بین‌المللی قرآن معرفی می‌شوند

همایش پژوهشهای قرآنی به منظور معرفی نفرات برگزیده این بخش از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم فردا دوشنبه 21 تیر در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حجت الاسلام حسینی بوشهری عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی می کند و مقالات برتر توسط مؤلفان ارائه تقدیر می شوند .

به  گفته محمد مهرابی دبیر بخش مقاله نویسی مسابقات بین المللی قرآن کریم، امسال بیش از 600 مقاله و اثر پژوهشی به دبیرخانه چهارمین دوره بخش مقاله نویسی مسابقات قرآن ارسال شد.

فردا دوشنبه 21 تیر ، 10 نفر بعنوان نفرات برگزیده معرفی و در نهایت از 5 نفر در مراسم پایانی مسابقات قرآن تجلیل می شود .

دبیر بخش مقاله نویسی مسابقات قرآن کریم با اشاره به اینکه حدود 28 مقاله از 17 کشور جهان نیز به دبیرخانه رسیده است، گفت: فردا 7 نفر از مؤلفان مقالات خارجی معرفی و تقدیر می شوند.

این برنامه 9 صبح فردا دوشنبه 21 تیر در سالن اجلاس سران برگزار می شود .

کد مطلب 1115165

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