نامه دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به رئیس جمهور درباره اجرای طرح عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه به شرح ذیل است: با آرزوی موفقیت جنابعالی در کسب رضایت خداوند قادر متعال و برآوردن دقیق و به موقع مطالبات و خواستهای رهبری معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران، قبل از ورود به اصل موضوعی که موجب شد این نامه را تقدیم نمایم از ذکر این نکته ناگریز هستم که در مبانی موضوع مهم دینی حجاب و عفاف تفاوتی بین نظرات جنابعالی و مجموعه حزب موتلفه اسلامی احساس نمی کنیم. آنچه باعث شد که به نوشتن این نامه مبادرت شود موضع گیری غیر منتظره اخیر جنابعالی راجع به روش های اجرایی حل این مسئله است.

با همت شایان تقدیری که اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی به ریاست و توجه جنابعالی معمول داشتند حدود سه سال پیش طرح عفاف و حجاب تهیه و تصویب و به دولت جنابعالی ابلاغ شد و نامه ای هم از طرف آنجناب به وزارت ارشاد نگاشته شد و اجرای طرح مزبور مورد خواست قرار گرفت ولی تا آنجا که اطاع داریم اقدام قابل توجهی تاکنون از طرف مجموعه دولت تحت مدیریت جنابعالی برای اجرای همین طرح قانونی معمول نگردیده است.

اولین مطالبه حزب موتلفه اسلامی صدور دستور قاطع جنابعالی برای اجرای همین مصوبه در مجموعه دولت است بدیهی است از 26 دستگاهی که باید بیش از چهارصد فعل را در اجرای این مصوبه شروع و به انجام رسانند انتظار این است که با پشت کار و جدیت جنابعالی، وظیفه خود را به مرحله عمل درآوردند.

موضوع دوم رعایت موازین عفاف و حجاب در تمامی دستگاههایی است که به شکلی زیر مجموعه دولت جنابعالی هستند.

جناب آقای رئیس جمهوری، الزام رعایت حجاب اسلامی از طرف بانوانی که به لحاظ شغلی در استخدام دولت جمهوری اسلامی هستند - حداقل در محیط کار- هم یک خواست عملی است و هم هیچگونه عارضه ای برای دستگاه اجرایی ندارد. تعجب ما در این است که چرا در دولت جنابعالی و دولت های قبلی به الزامی بودن این مهم تاکید و تصریح جامع به عمل نیامده است.

درخواست حزب موتلفه اسلامی این است که عنایت ویژه در مورد این پیشنهاد بفرمایید که هرچه زودتر گروهی مامور به مطالعه و تهیه آئین نامه بشوند که از نیمه دوم سال جاری انشاءالله به مرحله اجرا درآید.

بانوان متدین شاغل در دستگاههای اجرایی و سایر بانوان و قاطبه متدینین، مسلما پشتیبان اجرای این طرح خواهند بود. اگر کسانی هم باشند که در وجوب رعایت حجاب مردد باشند حداقل دستور اداری را ملزم به اجرا خواهند بود.