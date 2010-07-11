عملیات اجرایی دوازدهمین زیرگذر ارتباطی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نظری ظهر یکشنبه در جلسه شورای ایمنی مازندران در ساری افزود: این اداره کل در راستای برنامه های خود در زمینه ایمن سازی محورها و تسهیل در رفت وآمد خودروها و روان سازی ترافیک محورهای استان عملیات اجرایی دوازدهمین زیرگذر در استان را در منطقه سارو شهرستان بهشهر آغاز کرده است.

وی خاطر نشان کرد: عملیات خاکبرداری و اجرای سازه های پیش ساخته این زیرگذر در حال اجرا بوده که پس از جابجایی شبکه های عمرانی نظیر آب ، برق و گاز عملیات اجرایی این پروژه با پیشرفت قابل توجهی تسریع می شود.

رئیس اداره نظارت راه و ترابری مازندران در خصوص زمان بهره برداری نهایی از این پروژه اظهار داشت در نظر است این پروژه در هفته گرامی داشت دولت در سال جاری به بهره برداری نهایی برسد.

به گزارش مهر، زیرگذرهای کوچکسرا، سی سنگان، رشکلا، کلبستان، کوهستان، رستم کلا و گرجی محله از جمله زیرگذرهای احداث شده در محورهای ارتباطی مازندران هستند.