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۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

عملیات اجرایی دوازدهمین زیرگذر ارتباطی مازندران آغاز شد

عملیات اجرایی دوازدهمین زیرگذر ارتباطی مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی دوازدهمین زیرگذر محورهای ارتباطی مازندران با هدف ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل در رفت و آمد با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نظری ظهر یکشنبه در جلسه شورای ایمنی مازندران در ساری افزود: این اداره کل در راستای برنامه های خود در زمینه ایمن سازی محورها و تسهیل در رفت وآمد خودروها و روان سازی ترافیک محورهای استان عملیات اجرایی دوازدهمین زیرگذر در استان را در منطقه سارو شهرستان بهشهر آغاز کرده است.

وی خاطر نشان کرد: عملیات خاکبرداری و اجرای سازه های پیش ساخته این زیرگذر در حال اجرا بوده که پس از جابجایی شبکه های عمرانی نظیر آب ، برق و گاز عملیات اجرایی این پروژه با پیشرفت قابل توجهی تسریع می شود.

رئیس اداره نظارت راه و ترابری مازندران در خصوص زمان بهره برداری نهایی از این پروژه اظهار داشت در نظر است این پروژه در هفته گرامی داشت دولت در سال جاری به بهره برداری نهایی برسد.

به گزارش مهر، زیرگذرهای کوچکسرا، سی سنگان، رشکلا، کلبستان، کوهستان، رستم کلا و گرجی محله از جمله زیرگذرهای احداث شده در محورهای ارتباطی مازندران هستند. 
کد مطلب 1115171

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