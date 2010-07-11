تعداد مساجد جامع کرج جوابگوی برگزاری شرکت کنندگان در اعتکاف نیست

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: امسال تعداد قابل توجهی از علاقمندان به امر اعتکاف در مراسم اعتکاف شرکت کردند اما اگر در سالهای بعد این تعداد افزایش یابد، ممکن است نتوانیم جوابگوی اسکان دادن همه جمعیت معتکف در شهرستان کرج باشیم.

وی ادامه داد: اعتکاف را نمی توان در همه مراکز مذهبی برگزار کرد و تنها مساجد جامع هستند که امکان برگزاری این مراسم در آنها وجود دارد درحالیکه تعداد این مساجد در مقایسه با جمعیت کرج کم است.

این مسئول عنوان کرد: یکی دیگراز شرطهایی که مساجدی که قرار است در آنها اعتکاف برگزار شود، باید داشته باشند این است که حداقل دو وعده نماز در در هر روز در آنها برگزار شود و جامعیت محلی داشته باشند.

در کل شهرستان کرج حدود 60 مسجد جامع وجود دارد

وی اظهار داشت: در کل شهرستان کرج حدود 60 مسجد جامع وجود دارد درحالیکه در زمان اعتاکف معمولا افراد علاقمند فراوانی مایل به حضور در مراکز برگزارکننده اعتکاف هستند و ممکن است این تعداد مسجد نتواند به صورت کامل جوابگو باشد.

مسعودی خاطرنشان کرد: لازم است زمینه های لازم برای خدمات دهی به معتکفین با جمعیت بالا فراهم شود تا در سالهای آینده در این زمینه به مشکل برنخوریم و بتوانیم خدمات دهی مطلوبی به همه معتکفین داشته باشیم.

مربی ویژه ای برای آموزش تلفط درست حمد و سوره به معتکفین وجود داشت

وی اضافه کرد: امسال برنامه ریزی هایی انجام شد و تلاش کردیم تا از ظرفیت همه مساجد به بهترین نحو استفاده کنیم ضمن اینکه هر معتکفی که مایل بود، حمد و سوره را به درستی بخواند، مربی ویژه ای برای این امر در نظر گرفته شده بود.

این مسئول افزود: امسال شش هزار و 658 نفر از معتکفین کرج را جمعیت بین 15 تا 20 سال تشکیل دادند و دو هزار و هشت نفر نیز بین 20 تا 25 سال بودند ضمن اینکه دو هزار و 655 نفر نیز بین 25 تا 30 سال بودند.

مسعودی یادآور شد: همچنین 872 نفر بین 30 تا 40 سال بودند و تعداد جمعیت معتکف بالاتر از 40 سال نیز 414 نفر بوده است.

این مسئول گفت: بخشی از معتکفین امسال را افرادی تشکیل می دادند که برای اولین بار در این مراسم شرکت کرده بودند و اعتاف برای آنها بسیار جالب و زیبا بوده است.

ارتباط با معتکفان امسال قطع نشده است

وی ادامه داد: ارتباط با افرادی که در مراسم اعتکاف امسال در کرج شرکت کرده بودند، قطع نشده و از طریق وسایل ارتباطی با آنها ارتباط داریم و برگزاری همایش برای آنها از برنامه های فرهنگی در این زمینه است.

این مسئول عنوان کرد: هدف اصلی این امر، ترویج فرهنگ غنی اسلام است زیرا اگر این فرهنگ گسترش یابد، بسیاری از مشکلات دیگر به دنبال آن حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات نیز به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: یکی از آثار مطلوب این امر، کاهش آمار بزهکاری و تخلف و کاهش پرونده های دادگستری است که این آثار، ضرورت پرداختن به گسترش فرهنگ اسلامی را بیش از پیش آشکار می کند.