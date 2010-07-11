به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، مصطفی طاووسی افزود: درهای حرم مطهر امام حسین (ع) پس از گذشتن از 55 نقطه اصلی مشخص شده عبوری، بر اساس برنامه از پیش تدوین شده روز گذشته همزمان با با بعثت پیامبر اکرم (ص) به استان مرکزی رسید که با استقبال گرم مردم این استان روبرو شد که در کنار این کاروان نیز زیارت حضرت رسول (ص) قرائت شد.

وی همچنین اظهار داشت: کاروان حمل درب‌های امام حسین (ع) پس از گذر از شهرستان اراک به شهرستان‌های درود، ازنا و علیگودرز و استان لرستان رفته و پس از بدرقه مردم تا اواخر هفته از مرز مهران خواهد گذشت و راهی کربلا می‌شود.

مسئول پشتیبانی ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود مشارکت مردم کشور و میزان نذورات و هدایای نقدی و غیرنقدی به این ستاد را بسیار خوب ارزیابی و خاطر نشان کرد: این درها در هر شهرستان پس از گذر از مزار شهدا شاهد برگزاری مراسم‌های ویژه‌ای چون دعای ندبه، کمیل و دعای زیارت طبق آئین و سنن آن منطقه توسط مردم بوده است.