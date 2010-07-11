همه اراضی وقفی کرج سنددار می شود

حجت الاسم ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: احیای موقوفات از مهمترین ضرورتها است و باید تلاش کنیم که نیات واقفان عملی شود و هر موقوفه تنها در زمینه ای که مد نظر واقف بوده، مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: طبق توافقاتی که با اداره ثبت اسناد و املاک غرب استان تهران شده، قرار است شناسایی، احیا و اخذ سند مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه با همکاری این اداره محقق شود ضمن اینکه پیش بینی می شود که این امر نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

نسبت به تشکیل کارگروه ویژه امور ثبتی اقدام می شود

وی ادامه داد: در این زمینه مقرر شد در راستای وصول نتایج مثبت و موثر، در ابتدای امر نسبت به تشکیل کارگروه ویژه امور ثبتی با عضویت مسئولان ادارات ثبت و اوقاف و با محوریت سنددار کردن اراضی وقفی و بقاع اقدام و جلسات به صورت مرتب برگزار شود.

این مسئول اظهار داشت: همچنین مقرر شد که در خصوص موارد مربوطه تصمیمات عاجل گرفته شود تا از به وجود آمدن مشکلات جدید جلوگیری کنیم و مشکلات پیشین تا حد مکن از میان برداشته شوند.

بنی احمدی عنوان کرد: اولویت بندی پروژه ها بر اساس متراژ، اهمیت موقوفه، وسعت و تکمیل مستندات و ...، انجام کار کارشناسی و رفع موانع برابر مقررات و مدیریت ارشادی اعضای کارگروه از برنامه ها در این زمینه است.

این امور تا زمان صدور سند مالکیت پیگیری می شود

وی خاطرنشان کرد: این امور تا زمان صدور سند مالکیت پیگیری می شود تا تلاشهای انجام شده به ثمر بنشیند و نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.

این مئسول اضافه کرد: همچنین جلسات کارگروه، هر دو هفته یکبار در حضور روسای ادارات ثبت و اوقاف و امور خیریه تشکیل می شود و همه موارد مورد نیاز در این جلسات مد نظر قرار می گیرد ضمن اینکه محل تشکیل جلسات در هر دو اداره است.

تلاشهای فراوانی در جهت احیای موقوفات در کرج صورت گرفته است

بنی احمدی افزود: پیش از این تلاشهای فراوانی در جهت احیای موقوفات در کرج صورت گرفته و به دنبال آن برخی ازاین موقوفات احیا شده اند که امیدواریم با تداوم تلاشها در این زمینه شاهد تداوم احیای موقوفات باشیم.

وی اضافه کرد: وقف از مهمترین مصادیق امور خیرخواهانه است و پرداختن به این امر، آثار بسیار مطلوبی در جامعه به همراه دارد البته لازم است اولویتها و نیازهای وقفی نیز به درستی شناسایی و به خیران اعلام شود.