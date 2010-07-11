  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

مرکز نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی کشور گشایش یافت

مرکز نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی کشور گشایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: چهارمین مرکز نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی کشور و اولین نمایشگاه استانی در آذربایجان غربی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اولین نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی و ابزار و ادوات تکثیر و پرورش استان آذربایجان غربی پس از قشم، اصفهان و مشهد چهارمین مرکز در سطح کشور بوده در شهرستان ارومیه  افتتاح شد.

مساحت این مرکز نمایشگاهی 200 متر مربع بوده که یکصد و بیست آکواریوم در اندازه های مختلف در آن تعبیه شده و بیش از 80 گونه انواع ماهیان زینتی آب  شیرین و آب شور به نمایش و فروش گذاشته شده است.

طی روزهای آتی نیز این مرکز نمایشگاهی و فروشگاهی 50 گونه دیگر از ماهیان زینتی را به مجموعه خود اضافه خواهد کرد.

ماهیان زینتی آب شیرین ارائه شده در این مرکز همگی از تولیدات داخل کشور بوده ولی ماهیان آب شور عمدتا وارداتی از کشورهای سنگاپور و تایلند هستند.

در مرکز نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی آذربایجان غربی برای تعداد 15 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.
 

کد مطلب 1115181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها