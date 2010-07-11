مرکز نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اولین نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی و ابزار و ادوات تکثیر و پرورش استان آذربایجان غربی پس از قشم، اصفهان و مشهد چهارمین مرکز در سطح کشور بوده در شهرستان ارومیه افتتاح شد.

مساحت این مرکز نمایشگاهی 200 متر مربع بوده که یکصد و بیست آکواریوم در اندازه های مختلف در آن تعبیه شده و بیش از 80 گونه انواع ماهیان زینتی آب شیرین و آب شور به نمایش و فروش گذاشته شده است.

طی روزهای آتی نیز این مرکز نمایشگاهی و فروشگاهی 50 گونه دیگر از ماهیان زینتی را به مجموعه خود اضافه خواهد کرد.

ماهیان زینتی آب شیرین ارائه شده در این مرکز همگی از تولیدات داخل کشور بوده ولی ماهیان آب شور عمدتا وارداتی از کشورهای سنگاپور و تایلند هستند.

در مرکز نمایشگاه و فروشگاه دائمی ماهیان زینتی آذربایجان غربی برای تعداد 15 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.

