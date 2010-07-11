طحان طلایی شد/ نماینده ایران به سه مدال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ اسپانیا که از دیروز شنبه در شهر مادرید اسپانیا آغاز شد، تیم دخانیات مازندران نماینده کشورمان در این رقابت‌ها توسط عباس طحان در وزن 96 کیلوگرم، سعید داداش پور در وزن 74 کیلوگرم و مهران رضازاده در وزن 55 کیلوگرم به ترتیب صاحب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز شد.

بر این اساس، در وزن 55 کیلوگرم مهران رضازاده در دور اول مقابل "گنادی تولبیا" کشتی گیر مولداویایی الاصل تیم موناکو در دو تایم شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر سرشناس در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت که با پیروزی مقابل حریفی از سوئیس، امروز برای کسب مدال برنز "اوالد" از آلمان را در دو تایم شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

مهدی قربان‌نژاد در وزن 60 کیلوگرم با شکست کشتی گیرانی از رومانی و اسپانیا به جمع هشت کشتی گیر برتر این وزن راه یافت اما در این مرحله با ناداوری مقابل کشتی گیر ارمنستانی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریفی از تاجیکستان از کسب مدال بازماند.

همچنین در وزن 74 کیلوگرم امید حسن تبار پس از استراحت در دور نخست در دور دوم حریف آلمانی خود را شکست داد اما در دور سوم مقابل حریف گرجستانی الاصل تیم اسپانیا شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سعید داداش‌پور در همین وزن پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم کشتی گیرانی از آفریقای جنوبی و سوئیس را شکست داد و در دیدار نیمه نهایی مقابل کشتی گیر گرجستانی الاصل تیم اسپانیا و حریف حسن تبار به پیروزی دست یافت و امروز یکشنبه برای کسب مدال طلا مقابل "هاتوش" ازمجارستان در دو تایم شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

علی اصغر بذری در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست "سرکسیان" از روسیه را در دو تایم شکست داد اما در دور دوم به احترام مردم مظلوم فلسطین مقابل حریف رژیم اشغالگر قدس حاضر نشد و از دستیابی به مدال بازماند.

در وزن 96 کیلوگرم عباس طحان پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم مقابل کشتی گیرانی از آلمان در دو تایم به پیروزی رسید و با پیروزی مقابل کشتی گیری از آفریقای جنوبی به دیدار فینال راه یافت و برای کسب مقام نخست امروز "ینوکیان" از ارمنستان را به زیبایی و در دو تایم شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

تیم کشتی آزاد دخانیات مازندران در اوزان 66 و 120 کیلوگرم نماینده‌ای نداشت.

این رقابت‌ها در رشته‌های آزاد، فرنگی و زنان برگزار شد و تیم دخانیات مازندران نماینده ایران تنها با شش کشتی گیر در رشته کشتی آزاد در این مسابقات شرکت کرده بود. بنابر اعلام مسئولان برگزاری این رقابت‌ها 126 کشتی گیر آزادکار از 22 کشور جهان در این رقابت‌ها حضور داشتند و نماینده کشورمان به مقام سوم این تورنمنت بین المللی دست یافت.

قدرت الله نهاوندیان داور درجه یک بین المللی کشورمان نیز در این رقابت‌ها قضاوت کرد.