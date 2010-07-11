1.5 میلیون هکتار از اراضی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم سجادی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از طرحهای آب و خاک شهرستان ارومیه، با اشاره به اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 150 هزار هکتار از اراضی کشور در سال جاری، افزود: بیش از یک هزار میلیارد ریال از اعتبارات ملی، تامین شده که دو هزار میلیارد ریال نیز از اعتبارات خشکسالی به توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار تخصیص یافته است.

معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طی 15 سال گذشته از 8.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور تنها 10 درصد مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شده اند، بیان داشت: هم اکنون بیش از 90 درصد از لوازم و تجهیزات مورد نیاز سیستم آبیاری نوین، با کیفیت مطلوب در داخل کشور تولید می شود.