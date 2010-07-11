جاده های روستایی علائم راهنمایی و رانندگی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی افزود: متاسفانه به دلیل عدم وجود علامت و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، خودروهای عبوری از این جاده‌ها سبب ایجاد تصادفات زیادی در جاده‌های روستایی می‌شوند.

وی با اشاره به عدم آشنایی روستائیان با تابلوهای راهنمایی و رانندگی، بر لزوم ارائه آموزشهای لازم در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت: باید روستائیان با نحوه استفاده از تراکتور و سه‌چرخه در محورهای روستایی آشنا شوند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: طی سال‌های اخیر آسفالت جاده‌های روستایی باعث افزایش سرعت در جاده‌های روستایی و ایجاد خطرات زیاد شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد تصادفات درون و برون شهری ارومیه افزایش یافته، اظهار داشت: 700 کشته در آذربایجان غربی و 28 هزار کشته در سطح کشور طی سال گذشته براثر تصادف رانندگی، آمار قابل توجهی است که باید در راستای کاهش هر چه بیشتر این آمار در کشور و استان اقدامات لازم انجام شود.

