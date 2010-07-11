برگزاری تظاهرات در شهرهای افغانستان / کشته شدگان پکتیا افغانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بعدازظهر امروز مردم شهر کابل و مناطق هم مرز با پاکستان با حاضر شدن در خیابانها از دولت مرکزی و مقامات محلی به دلیل کوتاهی در برقراری امنیت در مرزهای افغانستان انتقاد کردند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته چند مرد مسلح با آتش گشودن بر روی افرادی که از مرز پاکستان عبور کرده و به پکتیا وارده شده بودند آتش گشودند که در نتیجه آن 12 نفر کشته شدند.

ابتدا اعلام شد که این 12 نفر پاکستانی هستند، اما امروز مقامات پکتیا اعلام کردند که کشته شدگان حادثه دیروز افغانی بوده اند که در حال بازگشت از پاکستان به منازل خود بودند.

تظاهرات امروز در مناطق مختلف افغانستان در حالی برگزار می شود که روز گذشته نیز شهر مزار شریف شاهد تظاهرات مردم افغانستان بود.

روز گذشته صدها نفر از مردم افغانستان به نشانه اعتراض به افزایش آمار تلفات غیرنظامیان در این کشور به خیابانهای شهر مزار شریف در شمال افغانستان ریختند.