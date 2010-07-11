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۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

برگزاری تظاهرات در شهرهای افغانستان / کشته شدگان پکتیا افغانی هستند

برگزاری تظاهرات در شهرهای افغانستان / کشته شدگان پکتیا افغانی هستند

با مشخص شدن هویت افغانی کشته شدگان روز گذشته پکتیا، مردم شهرهای مختلف افغانستان امروز یکشنبه با برپایی تظاهرات خواستار مجازات عاملان این حادثه تروریستی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بعدازظهر امروز مردم شهر کابل و مناطق هم مرز با پاکستان با حاضر شدن در خیابانها از دولت مرکزی و مقامات محلی به دلیل کوتاهی در برقراری امنیت در مرزهای افغانستان انتقاد کردند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته چند مرد مسلح با آتش گشودن بر روی افرادی که از مرز پاکستان عبور کرده و به پکتیا وارده شده بودند آتش گشودند که در نتیجه آن 12 نفر کشته شدند.

ابتدا اعلام شد که این 12 نفر پاکستانی هستند، اما امروز مقامات پکتیا اعلام کردند که کشته شدگان حادثه دیروز افغانی بوده اند که در حال بازگشت از پاکستان به منازل خود بودند.   

تظاهرات امروز در مناطق مختلف افغانستان در حالی برگزار می شود که روز گذشته نیز شهر مزار شریف شاهد تظاهرات مردم افغانستان بود.

روز گذشته صدها نفر از مردم افغانستان به نشانه اعتراض به افزایش آمار تلفات غیرنظامیان در این کشور به خیابانهای شهر مزار شریف در شمال افغانستان ریختند.

کد مطلب 1115216

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