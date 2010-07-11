گرمای شدید هوا دو هزار نخل را به آتش کشاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خشکیدگی درختان بر اثر خشکسالی چندین ساله در کنار عدم بارش باران در شهرستان ریگان و گرمای شدید هوا موجب بروز آتش سوزی وسیع در نخلستانهای شهرستان ریگان شد.

به گفته مردم محلی منطقه گرمای هوا در این شهرستان به شدت افزایش یافته است و این گرما در آفتاب افزایش چشمگیر یافته است و همین مسئله احتمال آتش سوزی در منطقه را افزایش داده است.

پیش از این نیز مسئول آتش نشانی کهنوج در جنوب کرمان نسبت به روز آتش سوزی در نخلستانها به دلیل خشکیدگی نخلستانها و گرمای شدید هوا هشدار داده بود.

این درحالی است که گرمای شدید هوا در مناطق شرقی و جنوبی کرمان در کنار خشکیدگی درختان و وزش باد شرایط آتش سوزی را مساعد کرده است.

آتش سوزی در شهرستان ریگان در نخلستانهای "آبگرم گریچ" رخ داد و به گفته فرماندار ریگان حداقل دو هزار نخل در آتش سوخته و قابل استفاده نیست.

محمد برزنگ افزود: کلیه محصول این نخلستانها که معادل 60 تن خرما بوده در آتش نابود شده است.

وی ادامه داد: این آتش سوزی در 10 هکتار روی داده است و یک میلیارد خسارت برجای گذاشته است.

وی منشاء آتش سوزی را بی احتیازی گردشگران دانست و گفت: گرمای شدید هوا و وزش باد موجب وسعت آتش سوزی شده است.

با توجه به وسعت شهرستانهای شرقی و جنوبی و احتمال بروز آتش سوزی در این مناطق تجهیز مراکز آتش نشانی در این مناطق الزامی است اما این درحالی است که چهار شهرستان جنوبی کرمان شامل کهنوج، قلعه گنج، منوجان و رودبار با وجود وسعت فراوان تنها از وجود یک ماشین آتش نشانی مستهلک بهره می برند.