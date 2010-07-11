اردبیلیهای مقیم خارج از کشور شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مجید قدیری‌ حیدری ظهر یکشنبه در جلسه شورای امور ایرانیان خارج از کشور در اردبیل اظهار داشت: این طرح هم اکنون در دست تدوین و جمع‌بندی است.

وی با تشریح عملکرد شورای امور ایرانیان خارج از کشور افزود: این شورا از زمان شکل‌گیری تلاش می‌کند تا در تمامی استانها لیستی از ایرانیان مقیم خارج را تهیه کند و در اردبیل نیز این اقدام در کمیته‌های مختلف آغاز شده است.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار اردبیل با بیان اینکه این طرح با اقدامات دامنه‌ داری در استان اردبیل آغاز شده است، اضافه کرد: قرار است طرح شناسایی و احصا اسامی اردبیلیهای مقیم خارج از کشور با همراهی دستگاه‌های مختلف به انجام شود.

وی تصریح کرد: مساله عمده و وظیفه استان در این زمینه، شناسایی اردبیلیهای مقیم خارج از کشور بویژه سرمایه‌گذاران، تجار، بازرگانان، پزشکان، اساتید دانشگاه، هنرمندان و اهالی فرهنگ و افراد سرشناس دانشگاهی می باشد.

قدیری‌ حیدری ابراز داشت: افراد شناسایی شده پس از طی مراحل قانونی برای حضور در استان اردبیل و کشور دعوت خواهند شد.

وی همچنین از برگزاری همایش و نمایشگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران خبر داد و یاد آور شد: استان اردبیل نیز با عرضه توانمندیهای‌ خود مرداد امسال در این همایش و نمایشگاه شرکت خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به ظرفیت و توانمندیهای متعدد استان اردبیل در زمینه های مختلف متذکر شد: قرار است در این نمایشگاه تمامی استانها توانمندیهای خود را ارایه دهند که این استان نیز نیز در حوزه گردشگری، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی توانمندیهای منطقه را به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پایان ظرفیت استان در بخشهای مختلف و بویژه در حوزه گردشگری را یادآور شد و خاطر نشان کرد: حضور بیش از یک میلیون گردشگر در طی دو روز تعطیلی در این استان نشان می‌دهد که اردبیل از توانمندیهای خوبی در این زمینه برخوردار است.