عفاف و حجاب به معنای رعایت حدود شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عباسی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش توسعه عفاف و حجاب در جمع خبرنگاران در ساری افزود: عفاف و حجاب از موضوعاتی است که ریشه در اعتقادات ما دارد و در دوره های مختلف مورد توجه بوده است.
وی با بیان اینکه برای تقویت باورهای دینی باید تلاش کنیم خاطرنشان کرد: به عنوان یک مسلمان باید به این نکات توجه کرده و از اسلام شناخت داشته باشیم.
مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه در مسئله عفاف و حجاب نباید به تفاوت ها و نظرات توجه کرد، افزود:حجاب یک واجب است و حدود شرعی در این زمینه باید رعایت شود.
عباسی گفت: انسان ها به دنبال بهترین هستند ولی آنچه که مسلم است به دنبال اصلاح سازی پوشش نیستیم و شکل و مدل ملاک عمل نیست بلکه حدود شرعی مهم است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور در خصوص توجه به نقطه نظرات جوانان در زمینه طراحی و نوع پوشش تصریح کرد: جوانان به دنبال مسائل نو هستند و سلایق آنها نیز قابل احترام است به شرطی که حدود شرعی رعایت شود.
وی با بیان اینکه مقررات اجتماعی و شرعی در همه زمینه ها باید رعایت شود، افزود: جوانان باید توجه داشته باشند نوآوری و استفاده از روش های جدید و مناسب ، حدود شرعی عفاف و حجاب را رعایت کنند.
عباسی با اشاره به اینکه نمایشگاه عفاف و حجاب مازندران، سومین نماشیگاه در سال جاری است که برگزار می شود در خصوص نمایشگاه پوشش نور و نجابت یادآور شد: مجموعه نمایشگاه از لحاظ مدل ها یی که برای پوشش در غرفه ها ارائه شده قابل قبول است و اگر نقصانی هم باشد قابل بررسی و برطرف کردن است.
وی اظهار داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات گفتمان متقابل جوانان با اساتید و صاحبنظران مباحث دینی در روند هدایت جوانان و اقشار جامعه به سمت عفاف و حجاب تاثیرگذار است.
مشاور وزیر کشور در رابطه با عملکرد وزارت کشور در طراحی پوشش مناسب گفت: طراحان متعهد مد لباس در عرصه پوشش اسلامی فعال شدند و به زودی شاهد مدلهای متناسب لباس با پوشش اسلامی خواهیم بود.
وی افزود: وزارت کشور نقش نظارت، رهبری و هدایت دارد و این مسئله توسط سایر دستگاه ها اجرا می شود.
عباسی با بیان اینکه در بحث عفاف و حجاب به دنبال تعیین مقصر نیستیم، خاطرنشان کرد: معتقدیم که جریان یا تفکری در دهه گذشته نسبت به این مسئله بی تفاوت بوده و فرصت مناسبی را برای عدم رعایت حجاب ایجاد کرده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواره وزارت کشور با اشاره به وظایف مردم و حکومت در این زمینه تصریح کرد: حکومت باید ابزار، قانون و بودجه ایجاد کند تا متولیان امور فرهنگی بتوانند راهکار نشان دهند و مردم نیز باید آمادگی حضور در صحنه را داشته باشند.
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