مبلغان در اشاعه فرهنگ حجاب سیره نبوی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین بعد از ظهر یکشنبه در همایش توسعه عفاف و حجاب در سالن جنبی نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان پوشش نور و نجابت گفت:‌ عفاف و حجاب فقط رعایت ظاهری نیست بلکه با اخلاق درهم تنیده است.

وی با اشاره به اینکه اخلاق و صفای پیامبر اکرم (ص) باعث گروین افراد به اسلام می شد، تصریح کرد:‌ مبلغ باید رفتار و باطن درستی داشته و با کلامی موثر نسبت به اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کند.

شرف الدین عدم شناخت اخلاق و رفتار ترویج را از آسیب هایی دانست که برخی مبلغان با آن روبه رو هستند و افزود:‌ دغدغه هایی در زمینه نحوه تبلیغ از سوی برخی مبلغان وجود دارد که بعضا مشاهده شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران هدف از خلقت انسان را نزدیکی به خداوند عنوان کرد و در این زمینه گفت:‌ خداوند صفاتی دارد که باید با تلاش به این صفات نزدیک شویم.

وی با بیان اینکه همه تلاش ها در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است، اظهار داشت: ‌آنچه که مهم است باید در زمینه فرهنگ عفاف و حجاب آسیب شناسی انجام دهیم تا بدانیم چرا به رغم همه تلاش ها هنوز به آنچه که باید در این حوزه دست نیافته ایم.

شرف الدین در خصوص عدم پذیرش عفاف و حجاب توسط برخی زنان و دختران گفت:‌عدم رفتار مناسب بعضی از مردها با همسران و دختران خود باعث شده تا این افراد روی زیبای دین را ندیده و نگاه درستی به دین نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید با ادبیات جوانان و نوجوانان با آنها صحبت کرد، افزود: ‌تلاش کنیم با تکلم مناسب و تکمیل مکارم اخلاق در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مور واقع شویم و تلاشهای ما به نتیجه مطلوب برسند.

شرف الدین با بیان اینکه همانگونه که خداوند بندگان خود را دوست دارد ما نیز باید بندگانش را دوست داشته باشیم، یادآور شد: با نزدیکی به خداوند به رسیدن به هر نسبتی از صفات باریتعالی در راه رعایت و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب گام برداریم.