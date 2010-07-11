بهره برداری غیر مسئولانه باعث کاهش منابع آبزیان دریای خزر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هادی رفیعی ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان شیلات اظهار داشت: در کنار زحمات فراوان مهندسان و کارشناسان که از طریق تکثیر و رها سازی گونه های مختلف آبزیان کوشش دارند، امر حفاظت و پاسداری از ذخایر موجود آبزیان نقش غیر قابل انکاریست.

وی اظهارداشت: طی چند دهه گذشته با توجه به پیشرفتهای گوناگون در حوزه های مختلف از جمله صید و صیادی که باعث افزایش فرصت و امکان دسترسی به ذخایر با ارزش آبزی شده از سوی عوامل انسانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات گیلان ادامه داد: در سالهای گذشته و حال یگان حفاظت تنها نهاد حفاظت کننده از دریا و ذخایر ارزشمند آن با تمام وجود و با بکارگیری کلیه امکانات در دست و با داشتن پرسنلی پر تلاش و ایثارگر به صورت شبانه روزی با عوامل برداشت کننده غیر قانونی از ذخایر و برای حمایت از صیادان عزیزی که در چهار چوب قانون فعالیت صیادی دارند و برای بهره مندی آنان از برداشت مسئولانه، مصمم است با انجام وظایف خود، هدف دولت خدمتگذار را در بخش صنایع شیلاتی تحقق بخشد.