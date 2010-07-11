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۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

هادی رفیعی:

بهره برداری غیر مسئولانه باعث کاهش منابع آبزیان دریای خزر شده است

بهره برداری غیر مسئولانه باعث کاهش منابع آبزیان دریای خزر شده است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گیلان گفت: بهره برداری غیر مسئولانه و ناکارآمدی برخی روشهای مدیریتی باعث روند کاهش ذخایر با ارزش آبزیان دریای خزر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هادی رفیعی ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان شیلات اظهار داشت: در کنار زحمات فراوان مهندسان و کارشناسان که از طریق تکثیر و رها سازی گونه های مختلف آبزیان کوشش دارند، امر حفاظت و پاسداری از ذخایر موجود آبزیان نقش غیر قابل انکاریست.

وی اظهارداشت: طی چند دهه گذشته با توجه به پیشرفتهای گوناگون در حوزه های مختلف از جمله صید و صیادی که باعث افزایش فرصت و امکان دسترسی به ذخایر با ارزش آبزی شده از سوی عوامل انسانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات گیلان ادامه داد: در سالهای گذشته و حال یگان حفاظت تنها نهاد حفاظت کننده از دریا و ذخایر ارزشمند آن با تمام وجود و با بکارگیری کلیه امکانات در دست و با داشتن پرسنلی پر تلاش و ایثارگر به صورت شبانه روزی با عوامل برداشت کننده غیر قانونی از ذخایر و برای حمایت از صیادان عزیزی که در چهار چوب قانون فعالیت صیادی دارند و برای بهره مندی آنان از برداشت مسئولانه، مصمم است با انجام وظایف خود، هدف دولت خدمتگذار را در بخش صنایع شیلاتی تحقق بخشد.

کد مطلب 1115230

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