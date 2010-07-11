940 کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع در گیلان تعمیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کریم آزادگان ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان اظهارداشت: بازدید و بررسیهای دوره ای خطوط 230،132،63 و400 کیلوولت انتقال و فوق توزیع بر محور جلوگیری و پیشگیری از ایجاد عیب، نقص، کاهش تلفات انرژی و هرگونه اتفاقی که منجر به پیدایش آسیب و نقصان در سیستم شبکه خطوط انتقال و فوق توزیع می شود، بوده تا بروز هر نوع حادثه ای را در این سیستم قبل از اتفاق پیش بینی و در نهایت قابلیت پایداری شبکه انتقال را تثبیت و استمرار بخشد.

وی عنوان کرد: به هرمیزان این عملیات بصورت پیوسته، مداوم و طبق برنامه دقیق انجام گیرد به همان نسبت ضریب ایمن شبکه خطوط افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ادامه داد: در چارچوب این برنامه در اسفند ماه سال گذشته درمجموع 940 کیلومتر مدار از خطوط انتقال و فوق توزیع مورد بازدید و تعمیرات پیشگیرانه قرار گرفته اند که شامل 10 خط از خطوط 230 کیلوولت، یک خط از خطوط 132 کیلوولت و 22 خط از خطوط 63 کیلوولت است.