مخالفت بیش از 81 درصد مردم جهان عرب با تحریمهای ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خصوص قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری برحقوق مشروع هسته ای خود، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بینندگان و مشترکین خود کرده است.



در این نظرسنجی این سئوال مطرح شده است : آیا حمایت کشورهای عربی از قطعنامه های شورای امنیت بر ضد ایران و تحریم این کشور را تایید می کنید؟



بیش از 81 درصد شهروندان عرب پاسخ منفی داده اند و مخالفت خود را با دنباله روی دولتهای عربی از آمریکا و متحدانش در اعمال تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند.



کمتر از 19 درصد پاسخ مثبت داده اند.



انجام این نظرسنجی حاکی از شکاف عمیق میان حکام کشورهای عربی و مردم این کشورها در خصوص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که متاسفانه اکثر دولتهای عربی مواضع مبهم و سئوال برانگیزی در قبال برنامه هسته ای کشورمان اتخاذ کرده اند و در دام تبلیغات منفی و تحریکات غربی ها از جمله آمریکا در چارچوب پروژه ایران هراسی گرفتار آمده اند و برخی از مقامهای این کشورها وقیحانه خواستار ماجراجویی غرب علیه کشورمان می شوند، اما مردم کشورهای عربی با اعلام مخالفت خود با قطعنامه های ظالمانه و دنباله روی دولتهای خود از این تحریمهای غیر قانونی بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران تاکید می کنند.

پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره اعلام کرده است که نتیجه این نظرسنجی بیانگر نظر و دیدگاه این شبکه نیست و صرفا بیانگر نظرات شهروندان عرب است.



بیش از دوازده هزار و یکصد نفر در این نظرسنجی در فاصله روزهای هشتم تا یازدهم ماه جاری میلادی شرکت کردند .