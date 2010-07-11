طرح نشاط معنوی در 72 بقعه متبرکه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری ظهر یکشنبه در جمع مسئولان با اعلام اینکه این طرح قرار بود در 40 بقعه متبرکه گیلان برگزار شود، افزود: به دلیل استقبال صورت گرفته، تعداد دیگری از بقاع متبرکه برای برگزاری این طرح اعلام کردند تا تعداد بقاعی که طرح نشاط معنوی را برگزار می کنند به 72 بقعه برسد.

وی همچنین از مشارکت بیش از سه هزار نفر در طرح تابستانی نشاط معنوی که در بقاع متبرکه استان برگزار می شود، خبر داد و اظهارداشت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای عمل به رسالت فرهنگی خود و همچنین تبدیل بقاع متبرکه به قطبهای فرهنگی، طرح نشاط معنوی ویژه افراد 10 تا 18 ساله را در اوقات فراعت ایام تابستان برگزار می کند.

مدیرکل اوقاف گیلان در خصوص محتوای طرح نشاط معنوی نیز گفت: آموزش احکام، قرآن و اخلاقیات، جلسات ویژه رفع شبهات دینی و آشنایی با مسایل سیاسی و اجتماعی روز، آموزشهای هنری شامل خیاطی، خطاطی و صنایع دستی و برپایی اردوهای سیاحتی و زیارتی از برنامه هایست که در طرح نشاط معنوی برگزار می شود.

وی در ادامه با تأکید بر این نکته که این طرح تا اواخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت، یاد آورشد: با همزمانی بخشی از طرح نشاط معنوی با ماه مبارک رمضان، جلسات انس با قرآن با حضور قاریان برتر به برنامه های این طرح افزوده خواهد شد.