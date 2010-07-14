کورس میلیونی خانواده ها برای ثبت نام درمدارس غیردولتی/ جزئیات شهریه ها

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله همزمان با آغاز فصل ثبت نام مدارس در تابستان بحثها و کشمکشهای زیادی درباره شهریه مدارس غیردولتی به وجود می آید که گویا هیچکدام فرجام ندارند و مثل یک سریال دنباله دار تا تابستان سال بعد ادامه پیدا می کند. آنقدر که دیگر همه خسته و ناامید از این همه تکرار در فیلمنامه و بازیگران مختلف اما بی تاثیر بدنبال سرانجام و پایان فیلم نیستند و به قولی عطای دیدنش را بر لقایش می بخشند.

افزایش 15 درصدی شهریه مدارس

اما داستان روتین و تکراری مدارس غیردولتی هرساله در اردیبهشت ماه با تعیین شهریه این مدارس از سوی هئیت نظارت بر مدارس غیردولتی در آموزش و پرورش مناطق آغاز می شود.

بیست و نهم اردیبهشت ماه امسال نیز معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با مهر عنوان کرد که شهریه مدارس غیردولتی تا سقف 15 درصد افزایش می یابد.

علی باقرزاده درباره علت این افزایش بالا و نحوه محاسبه شهریه ها گفته بود: "پنج درصد از این افزایش مربوط به عملکرد مدرسه، پنج درصد دیگر درجه بندی مدرسه، چهار درصد مربوط به امور نظارتی و یک درصد هم براساس میزان افزایش جذب است که مدیران مدارس براساس این مدل می توانند شهریه خود را تا حداکثر 15 درصد افزایش دهند."

معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: "مناطق آموزش و پرورش موظف شده اند که شهریه مدارس غیردولتی را تا پایان خرداد تعیین کنند و مدیران مدارس نیز باید شهریه تصویب شده را در تابلوی اعلانات با جزئیات نصب کنند."

مدیر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این باره به مهر گفت: مدیران مدارس غیردولتی حق دریافت تمام مبلغ را تا قبل از تصویب نرخ شهریه در شورای نظارت مرکزی منطقه ندارند و اگر مدرسه ای تا قبل از تیرماه کل شهریه را از والدین دانش آموزان تقاضا کند متخلف است و با مدیر مدرسه برخورد می کنیم.

اما جالب آنکه مدیران بسیاری از مدارس غیردولتی پانزده روز تا یکماه پیش از خرداد شهریه های خود را تعیین و حتی اقدام به ثبت نام زودهنگام کرده و بخشی از شهریه نیز دریافت کرده بودند که برخلاف تاکیدات و تمهیدات گفته شده با آنها برخورد انضباطی انجام نشده است.

بیشترین و کمترین شهریه مدارس

شهریه مدارس غیردولتی هرساله پس از تصویب در شورای مرکزی نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی بر روی سایت آموزش و پرورش شهر تهران قرار می گیرد که والدین دانش آموزان می توانند از طریق آن از میزان شهریه واقعی مدرسه فرزندشان مطلع شوند. براساس این جدول کمترین شهریه امسال برای یک مدرسه ابتدایی 650 هزار تومان و بیشترین آن برای پیش دانشگاهی چهارمیلیون و 400 هزار تومان است.

شهریه دو میلیون و 320 هزار تومانی در دوره ابتدایی

طبق اعلام رسمی آموزش و پرورش شهر تهران امسال حداقل شهریه مدارس غیردولتی در تهران در دوره ابتدایی 650 هزار تومان و حداکثر دو میلیون و320 هزار تومان است. مهدی جلالی مدیر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه درباره این شهریه های بالا و گزاف می گوید: " این شهریه ها براساس نوع منطقه، کیفیت کار مدارس، کلاسهای فوق برنامه، نوع فضای آموزشی و درجه بندی مدرسه تعیین می شود." اما سئوالی که همواره بدون پاسخ می ماند این است که چه توجیهی برای شهریه های بالایی همچون دو میلیون و 320 هزار تومان در دوره ابتدایی وجود دارد هر چقدر هم که کیفیت یک مدرسه بالا و ویژه باشد مگر قرار است چه خدمات آموزشی به دانش آموزان ارائه شود که چنین شهریه هایی تعیین می شود و آیا اصولا تعیین چنین شهریه هایی بازار مدارس غیردولتی را دچار تورم اغراق آمیز نمی کند؟

فوق برنامه های 700 هزار تومانی در دوره ابتدایی

آنچه که در این جدول بیش از همه چیز به چشم می آید هزینه های بالای فوق برنامه در طول سال است. به طور مثال هزینه فوق برنامه در یک مدرسه ابتدایی پسرانه در خیابان ولنجک تهران 624 هزار تومان و در یک مدرسه دخترانه در همین منطقه 693 هزار تومان است اما هزینه فوق برنامه در یک مدرسه پسرانه در این منطقه 266 هزار تومان و در مدرسه دخترانه دیگری 239 هزار تومان است که علت فاصله سه تا چهاربرابری بین شهریه این مدارس مشخص نیست. شاید اولین پاسخی که مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش عنوان کنند اجاره بهای ساختمان این مدارس باشد اما نمونه ای که آورده ایم تنها از یک منطقه است که اجاره ساختمانها تقریبا به یک میزان محاسبه می شود.

شهریه دو میلیون و660 هزار تومانی در دوره راهنمایی

براساس جدول شهریه مدارس غیردولتی، در دوره راهنمایی نیز حداقل شهریه در تهران 950 هزار تومان و حداکثر آن دو میلیون و 660 هزار تومان است. یک مدرسه در فرمانیه تهران برای کلاسهای فوق برنامه در دوره راهنمایی 600 هزار تومان و برای کلاسهای تابستانی 240 هزار تومان هزینه دریافت می کند این در حالی است که در یک مدرسه دیگر در خیابان دربند 240 هزار تومان بابت کلاسهای فوق برنامه از والدین دانش آموزان شهریه می گیرند.

شهریه سه میلیون و 400 هزار تومانی در دوره متوسطه

همچنین حداقل شهریه دبیرستان های غیردولتی در تهران طبق جدول منتشر شده در سایت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران یک میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر آن سه میلیون و400 هزار تومان است.

اما شهریه کلاسهای فوق برنامه نیز در این دوره افزایش یافته به طوری که یک مدرسه در خیابان کامرانیه تهران 760 هزار تومان هزینه بابت کلاسهای فوق برنامه و بابت کلاسهای تابستانی 252 هزار تومان از والدین دانش آموزان دریافت می کند.

جدول شهریه مدارس نشان می دهد که شهریه مدارس در دوره متوسطه کمتر از دو میلیون و 300 هزار تومان نیست که بیشتر آن مربوط به کلاسهای فوق برنامه در این دوره است.

شهریه چهار میلیون و 400 هزار تومانی دوره پیش دانشگاهی

امسال حداقل شهریه مراکز پیش دانشگاهی غیر دولتی دو میلیون و500 هزار تومان و حداکثر آن چهارمیلیون و400هزار تومان تعیین شده است. شهریه ثابت یک مرکز پیش دانشگاهی در منطقه سه تهران یک میلیون و 191 هزار تومان است که بابت کلاسهای فوق برنامه یک میلیون و 880 هزار تومان شهریه دریافت می کند. براساس این جدول شهریه دوره پیش دانشگاهی در اغلب مناطق آموزش و پرورش کمتر از سه میلیون تومان نیست و تنها تعداد محدودی از مدارس شهریه های دو میلیون تومانی بابت این دوره از والدین دانش آموزان دریافت می کنند که برخی از آنها کلاسهای فوق برنامه ندارند.

لباس فرم مدرسه و سرویس رفت و آمد جدا از شهریه

آنچه که در جدول تعیین شهریه مدارس غیردولتی آمده است تنها هزینه کلاسهای فوق برنامه درسی و تابستانی است و شهریه لباس فرم دانش آموزان و سرویس رفت و آمد به مدرسه جدا از این شهریه است که از سوی مدیر مدرسه تعیین می شود. حتی در برخی از مدارس هزینه لوازم تحریر دانش آموزان که به سفارش مسئولان مدرسه برای زیبایی و یکدست بودن باید الزاما از سوی مدرسه تهیه شود، نیز از والدین دریافت می شود.

توافق زیرپوستی والدین و مدیر مدرسه در تعیین شهریه

اما معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در این باره که" چرا برخی از مدیران مدارس به شهریه تعیین شده از سوی آموزش و پرورش توجه نمی کنند و بیش از آن از متقاضیان شهریه طلب می کنند؟" گفت: برخی از مدیران و والدین درباره سرویس حمل و نقل و لباس فرم با هم توافقاتی دارند که نمی توانیم با آنها برخورد کنیم.

باقرزاده در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که " اگر قرار است مدیران و والدین برخی از مدارس درباره نرخها توافق کنند پس چه لزومی دارد که آموزش و پرورش نرخهایی را مصوب کند و آیا فکر نمی کنید عدم جلوگیری از این توافقات ضمنی، موجب تکثیر و گسترش این موضوع در سایر مدارس غیردولتی و در نتیجه دور زندن قانون می شود" گفت: این توافقات عمومیت ندارد و بیشتر مربوط به شهر تهران است و در شهرستانها با این چالش مواجه نیستیم اما ما جلوی این تکثیر را خواهیم گرفت و با نظارت جدی با متخلفان برخورد می کنیم.

عیار پایین مدارس غیردولتی زیر سایه چشم و هم چشمی

نکته جالبی که می توان طی فصل ثبت نامها در برخی از خانواده های با سطح مالی متوسط و رو به بالا به وضوح مشاهده کرد فخر فروشی و به اصطلاح چشم و هم چشمی بین والدین دانش آموزان در مورد اینکه مدرسه فرزندشان چه امکاناتی ارائه می دهد و چه میزان کلاسهای فوق برنامه برگزار می کند یا شهریه امسال مدرسه چقدر بالاست.

گویی هرچقدر شهریه مدرسه فرزندشان بالاتر باشد در رتبه و جایگاه تحصیلی فرزندشان موثرتر است و تمام این اتفاقات در حالی درخانواده ها دنبال می شود که روز به روز عیار غیرواقعی این مدارس بالاتر می رود بدون اینکه واقعا در عرصه کیفیت بسته های آموزشی اتفاق مثبتی رخ دهد.

هزینه مدارس غیردولتی بالاتر از دانشگاه آزاد!

به گزارش مهر ، اگر یک دانش آموز بخواهد تحصیلاتش را از دوره ابتدایی تا پایان پیش دانشگاهی در یک مدرسه غیردولتی متوسط بگذراند و به طور میانگین سالانه دو میلیون تومان شهریه بپردازد در پایان 12 سال تدریس - بدون احتساب دوره پیش دبستانی- باید رقمی در حدود 24 میلیون تومان شهریه برای آن بپردازد.

هم اکنون بیشترین شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی در طول یک ترم در رشته های پزشکی حدود یک میلیون و 500 هزار تومان تا دو میلیون است این در حالی است که شهریه در یک مدرسه ابتدایی غیردولتی دو میلیون و 320 هزار تومان و پیش دانشگاهی چهار میلیون 400 هزار تومان است. به نظر می رسد نرخ تحصیلات ابتدایی در کشور ما در حال پیشی گرفتن از تحصیلات تکمیلی است و با روند روبه افزایش شهریه مدارس غیردولتی چندان دیری نمی پاید که آموزش نیز به عنوان ابزاری لوکس به مزایده گذاشته شود.

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گزارش از فهیمه سادات طباطبایی