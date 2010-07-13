محمدهاشم اکبریانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:این داستان شخصیتهای زیادی دارد و داستان حول یک نفر نمی چرخد. در این اثر اشیا و جانداران مختلف شخصیتهای داستان را تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: در بخشی از داستان کار وارد فضای سورئال می شود. شخصیتها در این داستان نام مشخصی ندارند. داستان هم خط خاصی ندارد و خرده روایتهایی است که با عناصر مختلف به هم مرتبط می شوند.

این نویسنده همچنین این روزها مشغول نگارش یک داستان بلند درباره شخصیتی بی نام و فارغ از زمان و مکان است که با دنیای اطراف خود ارتباط سردی دارد.

اکبریانی درباره این اثر گفت: یک داستان بلند در دست نگارش دارم که در یک ماه و نیم گذشته یک سوم آن را نوشته ام و فکر می کنم تا پایان کار بیش از 6 ماه دیگر زمان لازم باشد.

وی ادامه داد: این کتاب که هنوز نامی برای ان انتخاب نکرده ام درباره انسانی است که ارتباط سردی با دنیای اطرافش دارد. نه خشمگین می شود نه خوشحال و یا هیجان زده او حتی با اشیا و حیوانات هم ارتباط برقرار نمی کند.

نویسنده رمان"باید بروم" با اشاره به اینکه در این کتاب همچون دیگر کارهایش حیوانات و اشیا نیز جزو شخصیتهای داستان هستند بیان کرد: شخصیت اصلی داستان فارغ از زمان و مکان است و حتی برای شخصیتها نام هم نمی گذارم و آنها با جایگاهی که در داستان برایشان رقم می خورد و با صفتها معرفی و خوانده می شوند.

اکبریانی افزود: این داستان احتمالا 120 صفحه می شود و داستان چندان طرح قبلی ندارد بلکه با پیش رفتن نگارش روایت می‌شود ولی می دانم کجا باید تمام شود که هم داستان کش دار نباشد و نه آنقدر کوتاه باشد که خواننده دچار سردرگمی شود.

این شاعر درباره مجموعه داستانی که در انتشارات افکار در حال حروفچینی است توضیح داد: این مجموعه که شامل 10 داستان است نگاه روانشناسی، جامعه شناسی و فلسفی به عشق دارند. از بین داستانها یکی نیمه بلند و بقیه کوتاه هستند که کتاب را با نام موقت تحویل ناشر داده ام ولی در بازبینی نهایی نام قطعی آن را مشخص خواهم کرد.