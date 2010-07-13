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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۲

اکبریانی در گفتگو با مهر:

"زندگی همین است" منتشر می‌شود/ انتشار یک مجموعه داستان جدید

"زندگی همین است" منتشر می‌شود/ انتشار یک مجموعه داستان جدید

داستان بلند با نام "زندگی همین است" نوشته محمد هاشم اکبریانی در انتظار دریافت مجوز است تا توسط نشر چشمه به چاپ برسد.

محمدهاشم اکبریانی با اعلام این خبر در گفتگو با  خبرنگار مهر گفت:این داستان شخصیتهای زیادی دارد و داستان حول یک نفر نمی چرخد. در این اثر اشیا و جانداران مختلف شخصیتهای داستان را تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: در بخشی از داستان کار وارد فضای سورئال می شود. شخصیتها در این داستان  نام مشخصی ندارند. داستان هم خط خاصی ندارد و خرده روایتهایی است که با عناصر مختلف به هم مرتبط می شوند.

این نویسنده همچنین این روزها مشغول نگارش یک داستان بلند درباره شخصیتی بی نام و فارغ از زمان و مکان است که با دنیای اطراف خود ارتباط سردی دارد.

اکبریانی درباره این اثر گفت: یک داستان بلند در دست نگارش دارم که در یک ماه و نیم گذشته یک سوم آن را نوشته ام و فکر می کنم تا پایان کار بیش از 6 ماه دیگر زمان لازم باشد.

وی ادامه داد: این کتاب که هنوز نامی برای ان انتخاب نکرده ام درباره انسانی است که ارتباط سردی با دنیای اطرافش دارد. نه خشمگین می شود نه خوشحال و یا هیجان زده او حتی با اشیا و حیوانات هم ارتباط برقرار نمی کند.

نویسنده  رمان"باید بروم" با اشاره به اینکه در این کتاب همچون دیگر کارهایش حیوانات و اشیا نیز جزو شخصیتهای داستان هستند بیان کرد: شخصیت اصلی داستان فارغ از زمان و مکان است و حتی برای شخصیتها نام هم نمی گذارم و آنها با جایگاهی که در داستان برایشان رقم می خورد و با صفتها معرفی و خوانده می شوند.

اکبریانی افزود: این داستان احتمالا 120 صفحه می شود و داستان چندان طرح قبلی ندارد بلکه با پیش رفتن نگارش روایت می‌شود ولی می دانم کجا باید تمام شود که هم داستان کش دار نباشد و نه آنقدر کوتاه باشد که خواننده دچار سردرگمی شود.

این شاعر درباره مجموعه داستانی که در انتشارات افکار در حال حروفچینی است توضیح داد: این  مجموعه که شامل 10 داستان است نگاه روانشناسی، جامعه شناسی و فلسفی به عشق  دارند. از بین داستانها یکی نیمه بلند و بقیه کوتاه هستند که کتاب را با نام موقت تحویل ناشر داده ام ولی در بازبینی نهایی نام قطعی آن را مشخص خواهم کرد.

کد مطلب 1115422

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